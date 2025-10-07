;

VIDEO. No es Luis Jara ni Los Bunkers: holandés se vuelve viral al cantar una canción de emblemática banda chilena

El entrevistador no podía creer que reconociera a los artitas y se lanzara a interpretar uno de sus clásicos.

Cristóbal Álvarez

No es Luis Jara ni Los Bunkers: holandés se vuelve viral al cantar una canción de emblemática banda chilena

Un curioso momento protagonizado por un joven holandés se hizo viral en TikTok, luego de que sorprendiera su afición por una de las bandas más emblemáticas de Chile.

En concreto, el registro fue compartido por el creador de contenido @renzo_musica, quien se encontraba entrevistando a dos extranjeros para saber qué conocían sobre el país.

En ese contexto, el holandés le señala que conoce una banda chilena, tras mencionar y descartar nombres como Luis Jara o Los Bunkers, uno de ellos sorprendió con su respuesta: “Los Ángeles Negros”.

El entrevistador no ocultó su asombro cuando el joven comenzó a cantar “Murió la flor”, mientras él grababa la escena y acompañaba el canto.

Esto es lo más random que he vivido, un holandés cantando Los Ángeles Negros”, comentó entre risas el influencer.

El video acumula más de 300 mil reproducciones y desató una ola de comentarios, donde muchos usuarios destacaron la trascendencia internacional del grupo nacido en San Carlos, Chillán.

