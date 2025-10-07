;

ADN Hoy. “Es una esperanza tenue”: analista internacional detalla negociaciones entre Israel y Hamás por plan de paz en Gaza

En conversación con ADN Hoy, Gilberto Aranda señaló que “hay muchas áreas grises que se están intentando despejar”.

Ruth Cárcamo

ADN Hoy - Entrevista a Gilberto Aranda, analista internacional y profesor titular de la Universidad de Chile

ADN Hoy - Entrevista a Gilberto Aranda, analista internacional y profesor titular de la Universidad de Chile

16:07

El analista internacional y profesor titular de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, abordó en diálogo con ADN Hoy las negociaciones en Egipto entre representantes de Hamás e Israel, a fin de acordar un plan de paz para la Franja de Gaza.

“Es una esperanza tenue”, sostuvo Aranda, añadiendo que “hay muchas áreas grises que se están intentando despejar en este acuerdo”.

ADN

Getty Images | Franja de Gaza / Anadolu

“Hay muchas preguntas, es un acuerdo genérico y por eso no es de fácil realización”, dijo.

Devolución de rehenes

En esa línea, el analista explicó que Hamás tiene en su poder 49 rehenes, de los cuales “quedan unos 20 vivos”. “Los muertos son tanto por apremios ilegítimos, como también por bombardeos de Israel”, precisó.

ADN

“La piedra de toque para seguir avanzando en la propuesta de paz es que Israel exige la devolución inmediata de los rehenes, antes de cualquier cese de hostilidades, y es ahí donde se están entrampando”, comentó Gilberto Aranda.

“Entre otras cosas, porque además sabe que esta es la última garantía que tiene para poder seguir participando en un tipo de diálogo”, concluyó.

