En medio de creciente tensión: Trump ordena detener contactos diplomáticos con Venezuela

Según The New York Times, se solicitó interrumpir los esfuerzos para alcanzar un acuerdo, lo que allana el camino para una posible escalada militar.

Ruth Cárcamo

Getty Images | Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado suspender los intentos por lograr llegar a un acuerdo diplomático con Venezuela, según funcionarios estadounidenses citadas por The New York Times.

En concreto, el mandatario se comunicó con su enviado especial Richard Grenell para ordenarle que detenga todo contacto diplomático, incluidas las conversaciones con el presidente Nicolás Maduro.

Según el medio citado, esto allana el camino para una posible escalada militar en contra del gobierno bolivariano, pues ambos países están bajo tensión luego de que la Casa Blanca ofreciera una recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro.

Cabe recordar que desde el gobierno estadounidense sostuvieron que Maduro “no es un presidente legítimo”, sino que es el líder de un cartel de narcotráfico, lo que ha llevado a operaciones extrajudiciales a supuestas narcolanchas provenientes de Venezuela.

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

