En medio de creciente tensión: Trump ordena detener contactos diplomáticos con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado suspender los intentos por lograr llegar a un acuerdo diplomático con Venezuela, según funcionarios estadounidenses citadas por The New York Times.

En concreto, el mandatario se comunicó con su enviado especial Richard Grenell para ordenarle que detenga todo contacto diplomático , incluidas las conversaciones con el presidente Nicolás Maduro.

Según el medio citado, esto allana el camino para una posible escalada militar en contra del gobierno bolivariano, pues ambos países están bajo tensión luego de que la Casa Blanca ofreciera una recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro.