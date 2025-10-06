;

VIDEO. A casi un mes del derrumbe: hallan cuerpo del ingeniero chileno desaparecido tras colapso en mina de Indonesia

El joven fue encontrado en lo que es considerada el segundo yacimiento de cobre más grande del planeta.

Nelson Quiroz

Captura

Captura

El cuerpo del ingeniero chileno Víctor Bastida Ballestero fue encontrado este domingo en Indonesia, casi un mes después del derrumbe ocurrido en la mina Grasberg Block Cave, uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo y operado por la compañía Freeport-McMoRan.

La información fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a radio Biobío, que a través de un comunicado señaló que “el Consulado de Chile en Yakarta ha sido informado del hallazgo sin vida del connacional Víctor Bastida Ballestero, quien se encontraba desaparecido tras el derrumbe al interior del yacimiento”.

La Cancillería agregó que se mantiene en contacto con la familia del ingeniero para brindar apoyo y asesoría consular.

Revisa también

ADN

Según el medio local Jakarta Globe, los equipos de rescate recuperaron tres cuerpos más durante las últimas jornadas, entre ellos el del profesional chileno. Con ello, ascienden a cinco las víctimas fatales confirmadas tras el colapso ocurrido el pasado 8 de septiembre, cuando una masa de lodo y rocas cedió en el interior de la mina subterránea de cobre y oro.

El accidente ocurrió mientras un grupo de mineros realizaba labores en el interior del complejo, ubicado en la provincia de Papúa. Si bien la mayoría logró escapar a tiempo, siete trabajadores quedaron atrapados. Las tareas de búsqueda se han extendido durante semanas debido a las difíciles condiciones del terreno y a la magnitud del derrumbe.

Hasta ahora, las autoridades indonesias y la empresa mantienen las labores de rescate en la zona afectada, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas exactas del colapso.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad