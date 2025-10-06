El cuerpo del ingeniero chileno Víctor Bastida Ballestero fue encontrado este domingo en Indonesia, casi un mes después del derrumbe ocurrido en la mina Grasberg Block Cave, uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo y operado por la compañía Freeport-McMoRan.

La información fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a radio Biobío, que a través de un comunicado señaló que “el Consulado de Chile en Yakarta ha sido informado del hallazgo sin vida del connacional Víctor Bastida Ballestero, quien se encontraba desaparecido tras el derrumbe al interior del yacimiento”.

La Cancillería agregó que se mantiene en contacto con la familia del ingeniero para brindar apoyo y asesoría consular.

Según el medio local Jakarta Globe, los equipos de rescate recuperaron tres cuerpos más durante las últimas jornadas, entre ellos el del profesional chileno. Con ello, ascienden a cinco las víctimas fatales confirmadas tras el colapso ocurrido el pasado 8 de septiembre, cuando una masa de lodo y rocas cedió en el interior de la mina subterránea de cobre y oro.

El accidente ocurrió mientras un grupo de mineros realizaba labores en el interior del complejo, ubicado en la provincia de Papúa. Si bien la mayoría logró escapar a tiempo, siete trabajadores quedaron atrapados. Las tareas de búsqueda se han extendido durante semanas debido a las difíciles condiciones del terreno y a la magnitud del derrumbe.

Hasta ahora, las autoridades indonesias y la empresa mantienen las labores de rescate en la zona afectada, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas exactas del colapso.