En Colo Colo ya anticipan el duelo contra el puntero: el mensaje de Sebastián Vegas de cara al partido con Coquimbo

Sebastián Vegas, defensa de Colo Colo, valoró el periodo de trabajo del “Cacique” durante el receso del Campeonato Nacional, asegurando que el parón le vino bien al equipo para conocer más la idea del técnico Fernando Ortiz.

“Han sido buenas semanas de trabajo. Estos días han servido para conocer más al entrenador, lo él que quiere, lo que busca. También para mejorar en todo aspecto, en lo físico, lo táctico, y así estar al 100 cuando se reanude el torneo”, señaló el zaguero en un video que publicó el cuadro albo en sus redes sociales.

“Los amistosos también ayudan mucho. Dentro del tiempo que pasas sin jugar, a veces lo que más hace falta es el ritmo de partido, y los amistosos sirven para eso, para seguir mejorando y poner en práctica las ideas del entrenador”, agregó el ex Audax Italiano.

Por último, Sebastián Vegas anticipó el próximo duelo de Colo Colo por el torneo local, donde enfrentará al líder, Coquimbo Unido. “Es un buen rival, por eso aprovechamos los entrenamientos y los amistosos para ponernos a punto. Tenemos que llegar al 100 para enfrentar a Coquimbo”, concluyó el defensor de cara al choque se jugará el 19 de octubre.