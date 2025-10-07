Diputados oficialistas ingresa Acusación Constitucional contra el ministro Antonio Ulla por conversaciones con Hermosilla

Un grupo de diputados oficialistas, encabezados por el socialista Daniel Manouchehri, ingresó este martes una acusación constitucional contra el ministro de Corte Antonio Ulla, tras la decisión de la Corte Suprema de mantenerlo en el cargo pese al proceso disciplinario abierto por su vínculo y conversaciones con el abogado e imputado en el “caso Audios”, Luis Hermosilla.

Una vez “dada cuenta” en Sala, se conformará la comisión revisora que recomendará si el libelo procede o no antes de la votación en el hemiciclo.

El libelo fue suscrito, además de Manouchehri, por Cosme Mellado (PR), Marta Bravo (PS), Javiera Morales (FA), Juan Santana (PS), Daniella Cicardini (PS), Camila Musante (Ind-PPD), Luis Malla (PL), Marcos Ilabaca (PS), Eric Aedo (DC), Rubén Oyarzo (PR), Leonardo Soto (PS) y Boris Barrera (PC). “Chile merece una justicia limpia, imparcial y confiable, y eso hoy día está en riesgo”, afirmó Manouchehri, agregando que, a su juicio, el ministro habría vulnerado “reserva, abstención, imparcialidad y probidad”, lo que configuraría “notable abandono de deberes”. (Sic en la cita, donde el diputado menciona “Ulloa”).

Desde el Poder Judicial, la ministra de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich sostuvo que el máximo tribunal es “muy respetuoso” de los otros poderes del Estado y pidió “reciprocidad”: “Que no haya un ataque frontal a determinados ministros, sino que se actúe dentro del marco de la Constitución y las leyes”, dijo, apuntando a comentarios que “no corresponden”.

El libelo se presenta en medio de las repercusiones del caso Audios y del debate por los estándares éticos y disciplinarios en el Poder Judicial. De prosperar la acusación en la Cámara, el proceso continuará en el Senado, que actúa como jurado político.