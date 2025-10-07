;

VIDEO. Conductor atropella a delincuente que realizaba encerrona en Independencia

Los ladrones interceptaron el automóvil de una mujer, sin saber lo que ocurriría posteriormente.

Juan Castillo

Un ladrón fue atropellado por un conductor en la comuna de Independencia, mientras protagonizaba una encerrona junto a una banda delictual.

El hecho ocurrió durante la tarde del pasado lunes, cuando en el sector de Avenida Vivaceta, la víctima, una mujer que transitaba sola, fue interceptada por los antisociales.

Según se puede apreciar en las imágenes, al menos 4 ladrones intentaron sustraer el auto, mientras que la dueña del vehículo huyó resignada del lugar.

Sin embargo, este ilícito fue observado por el conductor de un auto, que sin dudarlo aceleró e impactó a uno de los delincuentes.

Producto del atropello, el delincuente quedó tirado en el piso, donde fue retenido por transeúntes que circulaban por el sector.

Según se pudo conocer, el antisocial sufrió diversas fracturas por este atropello, por lo que fue trasladado hasta el Hospital San José. En tanto, el resto de la banda huyó, aunque sin concretar el robo.

