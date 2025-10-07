Cinco años sin justicia: ordenan repetir juicio tras detectar contradicciones en condena por homicidio en Cerro Navia

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió por unanimidad un recurso de nulidad y ordenó repetir el juicio oral contra C.J.Y.C, acusado por el Ministerio Público como autor de homicidio simple ocurrido el 27 de marzo de 2020 en Cerro Navia. El tribunal de alzada invalidó tanto la sentencia como el debate del Primer TOP de Santiago al estimar que la resolución “no se hizo cargo” de la tesis absolutoria planteada por la defensa.

El punto crítico fue la concurrencia temporal entre el crimen y las lesiones por bala del propio acusado. Según un Dato de Atención de Urgencia del SAPU de Renca del mismo 27 de marzo (17:49 horas), Yáñez ingresó con heridas de bala en abdomen y antebrazo izquierdo, registrando que “aproximadamente 20 minutos antes” había recibido esos impactos; el tribunal anulador advirtió que el fallo previo solo presumió que “tuvo tiempo” para ir al domicilio de la víctima, sin sustento probatorio.

La Corte remarcó que la condena se apoyó en testigos de oídas sobre dichos atribuidos al occiso, sin referencia a un intercambio de disparos que explicara las lesiones del imputado “en el ámbito espacio-temporal”. Por ello, los jueces del grado debieron explicitar razones para desestimar esa circunstancia y no lo hicieron, incumpliendo el estándar del artículo 297 del Código de Enjuiciamiento Penal sobre fundamentación racional y reproducible.

“De lo expuesto se colige que la decisión (…) deja abiertas interrogantes y contradicciones”, concluye el fallo (rol 4.217-2025), que invalida la sentencia del 31 de julio de 2025 y retrotrae la causa para un nuevo juicio oral ante tribunal competente y no inhabilitado.

Con esto, la causa vuelve a etapa de juicio, donde las partes deberán rendir nuevamente prueba y el tribunal deberá valorar expresamente la hipótesis defensiva relativa al origen y momento de las heridas del acusado.