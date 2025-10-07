U de Chile e Independencia entregan sus argumentos ante Conmebol para reducir castigo
Según información de ADN Deportes, la próxima semana, la Unidad Disciplinaria entregará su veredicto.
Este marte se reunió el Comité de Apelaciones de Conmebol para escuchar a los representantes de la U de Chile e Independiente.
Ambos clubes presentaron sus argumentos, durante cerca de una hora, con tal de justificar la reducción de los castigos a los cuales el ente rector del fútbol sudamericano sometió a ambos elencos tras la cancelación de la llave por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Según información de ADN Deportes, la U de Chile solicitó que se elimine la multa económica por concepto de racismo y reducir la sanción de partidos sin público de local a uno o dos duelos.
En tanto, Independiente también pidió rebajar la sanción económica, además de bajar a tres partidos el castigo sin público de local y a uno como visitantes.
Se espera que la próxima semana, la Unidad Disciplinaria de Conmebol entregue el fallo en torno al tema.
