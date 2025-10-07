U de Chile e Independencia entregan sus argumentos ante Conmebol para reducir castigo / SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO

Este marte se reunió el Comité de Apelaciones de Conmebol para escuchar a los representantes de la U de Chile e Independiente.

Ambos clubes presentaron sus argumentos, durante cerca de una hora, con tal de justificar la reducción de los castigos a los cuales el ente rector del fútbol sudamericano sometió a ambos elencos tras la cancelación de la llave por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Según información de ADN Deportes, la U de Chile solicitó que se elimine la multa económica por concepto de racismo y reducir la sanción de partidos sin público de local a uno o dos duelos.

En tanto, Independiente también pidió rebajar la sanción económica, además de bajar a tres partidos el castigo sin público de local y a uno como visitantes.

Se espera que la próxima semana, la Unidad Disciplinaria de Conmebol entregue el fallo en torno al tema.