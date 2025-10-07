;

VIDEO. Con ropa interior colgada: denuncian realización de despedida de soltera en horario laboral en Hospital de Antofagasta

El recinto hospitalario informó que instruyeron un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades.

Mediante redes sociales se viralizaron registros de la presunta celebración de una despedida de soltera realizada al interior del Hospital Regional de Antofagasta.

En las imágenes, compartidas por El Diario de Antofagasta, se observa una oficina decorada con ropa íntima y globos, junto a una mesa con comida y bebidas. Esto con la participación de funcionarias.

De acuerdo al medio citado, una funcionaria publicó los registros como historias de Instagram, pero otra persona —que mantiene su identidad en reserva— las grabó y luego las divulgó, denunciando que el festejo se realizó mientras pacientes esperaban ser atendidos.

El Hospital de Antofagasta emitió una declaración informando que “instruyó el inicio de un procedimiento disciplinario” para determinar posibles responsabilidades administrativas de los trabajadores que resulten involucrados.

Revisa el video de la presunta celebración de la despedida de soltera en el Hospital de Antofagasta:

