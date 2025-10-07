;

Día Mundial de la Salud Mental: la crisis que nadie ve, más de la mitad de los adolescentes chilenos sufre en silencio

Según la Encuesta de Polivictimización 2023 de Wolrd Vision, más de la mitad de los adolescentes chilenos de 12 a 17 años siente que debería valorarse más, casi la mitad se percibe inútil y un tercio se considera un fracaso.

Nelson Quiroz

3 DE JUNIO 2020/TEMUCOLa salud mental se ha visto afectada, provocando ansiedad, miedo y depresión en la población a causa de la pandemia del Covid-19. FOTO: MARCOS MALDONADO/AGENCIAUNO

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre, World Vision Chile alerta sobre la crisis silenciosa que afecta a niños, niñas y adolescentes del país.

Según la Encuesta de Polivictimización 2023, un 62% de los adolescentes entre 12 y 17 años siente que debería respetarse más a sí mismo, mientras que un 49% se percibe inútil y un 32% como un fracaso.

Getty Images / kieferpix

El informe “Situación de Derechos de la Niñez y Adolescencia 2025” de la Defensoría de la Niñez complementa estos datos: el 20% de los menores afirma llorar constantemente, el 18% se siente solo y un 13% no soporta la tristeza que experimenta.

“No estamos hablando solo de estadísticas, sino de una generación que está gritando por ayuda”, advierte, especialista técnico en niñez de World Vision Chile.

La “mala” salud mental en Chile

A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que uno de cada siete adolescentes enfrenta un problema de salud mental, siendo la depresión, la ansiedad y las autolesiones las principales causas de discapacidad entre jóvenes de 10 a 24 años.

En Chile, la tasa de suicidio alcanza los 10,3 por cada 100.000 habitantes, y solo en 2024 se registraron 57 muertes por lesiones autoinfligidas entre adolescentes de 10 a 17 años.

El Monitor de Educación 2025 de IPSOS revela que el 73% de la población considera que la salud mental juvenil en Chile es “mala”, mientras más de la mitad de los adolescentes presentan síntomas de depresión, ansiedad o estrés. La revista Frontiers in Education confirma que el 60,2% de los jóvenes muestra signos de depresión y el 63,3% de ansiedad.

Flores subraya que proteger la salud emocional desde la infancia no es solo una medida preventiva, sino una inversión en el desarrollo del país. A pesar de avances en sensibilización, el sistema de atención chileno sigue presentando déficit: faltan especialistas y los tiempos de espera pueden superar los ocho meses.

