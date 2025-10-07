Entre 2024 y 2025: detectan que 80 mil trabajadores privados viajaron fuera de Chile mientras tenían licencia médica

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) detectó que 80.451 trabajadores del sector privado viajaron fuera de Chile mientras tenían licencia médica entre enero de 2024 y junio de 2025. En total, el organismo identificó 109.187 licencias incumplidas, con un promedio de 21,5 días autorizados. El 56,6% son mujeres y el 43,4% hombres.

El informe muestra que el 63,3% de las licencias asociadas a estos casos corresponden a diagnósticos de salud mental, y el 14,5% a enfermedades musculoesqueléticas. Por sistema previsional, el 83,1% de las licencias incumplidas son de Fonasa y el 16,9% de Isapres.

Como medidas, la Suseso ofició a COMPIN e Isapres para redictaminar las licencias por incumplimiento de reposo; además analizará el comportamiento de los médicos emisores para eventuales investigaciones y remitirá al Ministerio Público los casos que pudieran constituir delito.

El cruce de datos se hizo con registros migratorios de la PDI y las bases del Sistema de Información de Licencias Médicas y Subsidios (SILMSIL), excluyendo licencias maternales y de origen laboral. El universo fiscalizado consideró 2,44 millones de personas con al menos una licencia en el período, de las cuales 541.808 registraron entradas o salidas del país.

¿Qué significa para los trabajadores?

Si sales del país con licencia (salvo autorización expresa del médico y validación de la COMPIN/Isapre), puedes perder el subsidio y exponerte a acciones administrativas o penales.

Recomendaciones prácticas: confirma por escrito con tu médico tratante cualquier cambio de domicilio durante el reposo, revisa las condiciones de tu licencia con la COMPIN/Isapre y evita viajes hasta el alta o una autorización formal.