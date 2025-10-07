;

Entre 2024 y 2025: detectan que 80 mil trabajadores privados viajaron fuera de Chile mientras tenían licencia médica

Suseso instruyó revisar licencias a COMPIN e Isapres y analizará a médicos emisores por patrones irregulares.

Mario Vergara

Abuso de licencias médicas

Abuso de licencias médicas / Cristofer Devia/ Uno noticias

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) detectó que 80.451 trabajadores del sector privado viajaron fuera de Chile mientras tenían licencia médica entre enero de 2024 y junio de 2025. En total, el organismo identificó 109.187 licencias incumplidas, con un promedio de 21,5 días autorizados. El 56,6% son mujeres y el 43,4% hombres.

El informe muestra que el 63,3% de las licencias asociadas a estos casos corresponden a diagnósticos de salud mental, y el 14,5% a enfermedades musculoesqueléticas. Por sistema previsional, el 83,1% de las licencias incumplidas son de Fonasa y el 16,9% de Isapres.

Como medidas, la Suseso ofició a COMPIN e Isapres para redictaminar las licencias por incumplimiento de reposo; además analizará el comportamiento de los médicos emisores para eventuales investigaciones y remitirá al Ministerio Público los casos que pudieran constituir delito.

ADN

El cruce de datos se hizo con registros migratorios de la PDI y las bases del Sistema de Información de Licencias Médicas y Subsidios (SILMSIL), excluyendo licencias maternales y de origen laboral. El universo fiscalizado consideró 2,44 millones de personas con al menos una licencia en el período, de las cuales 541.808 registraron entradas o salidas del país.

¿Qué significa para los trabajadores?

Si sales del país con licencia (salvo autorización expresa del médico y validación de la COMPIN/Isapre), puedes perder el subsidio y exponerte a acciones administrativas o penales.

Recomendaciones prácticas: confirma por escrito con tu médico tratante cualquier cambio de domicilio durante el reposo, revisa las condiciones de tu licencia con la COMPIN/Isapre y evita viajes hasta el alta o una autorización formal.

