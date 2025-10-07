Captan a mujer dando a luz en plena escalera de hospital en Venezuela: acusan que personal médico no quiso atenderla

Un nuevo episodio de precariedad hospitalaria conmocionó a Venezuela. Una joven tuvo que dar a luz en las escaleras del Hospital Universitario Ruiz y Páez, ubicado en Ciudad Bolívar, ante la ausencia de personal médico que la asistiera a tiempo.

El hecho fue difundido por el periodista independiente Fritz Sánchez, quien publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un video grabado por testigos del momento. En las imágenes se ve cómo la parturienta, asistida solo por otra mujer, logra traer a su bebé al mundo en las escaleras del recinto hospitalario.

De acuerdo con el reportero, la situación se habría originado por la falta de galenos y la demora en la atención médica, lo que obligó a la mujer a enfrentar el parto en condiciones improvisadas y sin la presencia de un profesional de salud.

“Se dieron su postín”, habrían comentado familiares de la joven, refiriéndose a la tardanza del personal médico en intervenir tras el nacimiento. Pese a la indignación que causó el hecho, tanto la madre como el recién nacido fueron posteriormente atendidos en el mismo hospital, según el informe difundido por Sánchez.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, donde cientos de usuarios denunciaron el deterioro del sistema público de salud venezolano y exigieron explicaciones a las autoridades regionales del estado Bolívar.

Este incidente se suma a una serie de denuncias por **falta de personal, insumos y equipamiento en hospitales del país, donde los partos en condiciones precarias o fuera de salas médicas se han vuelto cada vez más comunes.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte del Hospital Ruiz y Páez ni del Ministerio del Poder Popular para la Salud sobre el estado de salud de la madre o del recién nacido, ni sobre eventuales sanciones al personal implicado.

La escena, que ha generado indignación dentro y fuera del país, se convirtió en un símbolo de la crisis sanitaria y la vulnerabilidad de las mujeres venezolanas en el acceso a una atención médica digna, incluso en momentos tan críticos como el parto.

>> Imágenes sensibles: