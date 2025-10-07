Alcaldesa alemana es apuñalada cerca de su domicilio: “Tememos por su vida”

Con múltiples puñaladas fue encontrada la alcaldesa de Herdecke, en Alemania, Iris Stalzer, de 57 años.

Según información preliminar, la autoridad fue hallada con heridas graves cerca de su domicilio.

Stalzer, del Partido Socialdemócrata (SPD), de centroizquierda, ganó la segunda vuelta de las elecciones a la alcaldía de Herdecke en septiembre, durante las elecciones locales en el estado de Renania del Norte-Westfalia.

“Tememos por su vida”

Herdecke, una pequeña ciudad a orillas del río Ruhr, tiene una población de 22.500 habitantes. Stalzer derrotó a su rival conservador con el 52,2% de los votos. Según su página web, Stalzer es abogada, está casada y tiene dos hijos adolescentes.

“Un acto odioso” escribió en X el canciller de Alemania, Friedrich Merz.“Tememos por su vida”, agregó Merz.

En estos momentos, se está llevando a cabo una importante operación policial en la localidad de Herdecke.