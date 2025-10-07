6 hábitos cotidianos que pueden poner en riesgo la salud de tu vejiga

En el mundo de la salud, muchas veces es común pasar por alto lo relacionado a la vejiga y su bien estar, tomándolo como algo sin mayor importancia y reaccionando únicamente cuando se detecta alguna falencia.

Aunque normalmente opera en silencio como un almacén temporal de orina, este pequeño órgano es clave en la eliminación de desechos y el equilibrio hídrico.

La buena noticia es que muchos trastornos vesicales se relacionan con hábitos diarios, y con cambios simples se puede hacer mucho para prevenir molestias, infecciones e incluso condiciones más serias como la incontinencia o el cáncer.

A continuación te contamos algunos hábitos comunes que podrían poner en riesgo tu vejiga:

Retener la orina demasiado tiempo

Posponer la visita al baño genera acumulación de orina, lo cual estira los músculos de la vejiga. A la larga, esto podría debilitar su capacidad para contraerse correctamente y vaciarse por completo, favoreciendo la retención urinaria.

Además, diversos estudios indican que retener la orina prolonga el tiempo que pueden multiplicarse las bacterias, elevando el riesgo de infecciones urinarias (ITU).

Por eso, especialistas sugieren vaciar la vejiga cada tres a cuatro horas. En casos extremos, una retención crónica podría incluso afectar los riñones.

Beber poca agua

La deshidratación concentra la orina, irrita y hace más difícil defenderse ante bacterias. Se recomienda consumir entre 1,5 y 2 litros de agua al día, ajustando esa cantidad si haces ejercicio o estás en ambientes cálidos.

Otro efecto indirecto: la falta de líquidos favorece el estreñimiento, lo que puede presionar la vejiga y dificultar el control urinario.

Exceso de cafeína y alcohol

Estas sustancias pueden irritar la vejiga y actuar como diuréticos leves, aumentando la producción de orina.

Según un estudio publicado en AUA Journals, se encontró que quienes consumían más de 450 mg de cafeína al día tenían mayor probabilidad de sufrir incontinencia en comparación con quienes ingerían menos de 150 mg.

Por otro lado, hombres que bebían entre seis y diez bebidas alcohólicas por semana mostraban mayor incidencia de síntomas del tracto urinario inferior frente a quienes no bebían. Aunque la evidencia es mixta, el consumo excesivo de alcohol también podría elevar el riesgo de cáncer de vejiga.

kathrin's world / Kathrin Schlot Ampliar

Fumar

Fumar es una de las principales causas del cáncer de vejiga: se le atribuye aproximadamente la mitad de todos los casos.

Los fumadores tienen hasta cuatro veces más probabilidades de desarrollar esta enfermedad que los no fumadores, especialmente si empezaron jóvenes o han fumado mucho con el paso de los años. Esto aplica también a puros y pipas.

Las sustancias tóxicas del tabaco pasan al torrente sanguíneo, son filtradas por los riñones y quedan en la orina. Cuando esta se acumula en la vejiga, esos carcinógenos pueden dañar su revestimiento interno.

Higiene inadecuada

Manejar mal la higiene puede favorecer el ingreso de bacterias al tracto urinario. Acciones como limpiarse de atrás hacia adelante, usar jabones agresivos o no lavar bien las manos pueden alterar el equilibrio microbiano natural y aumentar el riesgo de ITU.

La actividad sexual también puede transferir bacterias desde la zona intestinal o vaginal hacia la uretra. Tanto hombres como mujeres reducen su riesgo al orinar poco después del sexo.

Dieta deficiente y sedentarismo

Lo que comes y cuánto te mueves influye mucho más de lo que se piensa. El exceso de peso ejerce presión sobre ella e incrementa la probabilidad de pérdidas de orina.

El ejercicio regular ayuda no solo a mantener un peso saludable, sino que previene el estreñimiento, que puede presionar la vejiga desde afuera.

Además, ciertos alimentos y bebidas (gaseosas, comidas picantes, cítricos y edulcorantes artificiales) pueden irritar la vejiga y agravar síntomas en personas predispuestas.

Un estudio reciente incluso relacionó pasar más de 7 horas sentado al día con un mayor riesgo de incontinencia urinaria la población general.

Westend61 Ampliar

¿Cuándo consultar a un profesional?

Tu vejiga te habla: si sientes cambios persistentes como necesidad frecuente de orinar, dificultad para vaciarla por completo, escozor o dolor al orinar, orina turbia o con mal olor, o si aparece sangre, acude a un especialista.

Estos síntomas pueden indicar infecciones urinarias o afecciones más graves que requieren evaluación médica.