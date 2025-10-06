Alertan que bebidas “sin azúcar” podrían ser peores que las normales: una al día dañaría el hígado / Virojt Changyencham

Un equipo de investigadores de la Universidad de Soochow, en China, analizó los hábitos de más de 123 mil personas en el Reino Unido entre 2009 y 2012.

En la investigación encontraron que quienes bebían una lata diaria de bebida “sin azúcar” tenían un 60% más de riesgo de desarrollar enfermedad hepática grasa asociada a disfunción metabólica (MASLD).

El riesgo fue ligeramente menor —un 50%— entre quienes consumían bebidas azucaradas, según publicó The New York Post.

El estudio, presentado en el congreso United European Gastroenterology Week en Berlín, reveló que las bebidas dietéticas, pese a no contener azúcar, podrían alterar la microbiota intestinal.

Además de afectar la regulación de la insulina y fomentar antojos dulces, factores que influyen directamente en la salud del hígado.

“Nuestros resultados muestran que las bebidas bajas o sin azúcar se relacionan con un mayor riesgo de enfermedad hepática, incluso con consumos modestos”, explicó el autor principal, Lihe Liu.

A raíz de esta situación, los expertos concluyeron que sustituir las bebidas azucaradas o dietéticas por agua reduce el riesgo hepático hasta en un 15%.