Alertan que bebidas “sin azúcar” podrían ser peores que las normales: una al día dañaría el hígado
El hallazgo desafía la creencia de que las bebidas sin azúcar son inofensivas.
Un equipo de investigadores de la Universidad de Soochow, en China, analizó los hábitos de más de 123 mil personas en el Reino Unido entre 2009 y 2012.
En la investigación encontraron que quienes bebían una lata diaria de bebida “sin azúcar” tenían un 60% más de riesgo de desarrollar enfermedad hepática grasa asociada a disfunción metabólica (MASLD).
El riesgo fue ligeramente menor —un 50%— entre quienes consumían bebidas azucaradas, según publicó The New York Post.
El estudio, presentado en el congreso United European Gastroenterology Week en Berlín, reveló que las bebidas dietéticas, pese a no contener azúcar, podrían alterar la microbiota intestinal.
Además de afectar la regulación de la insulina y fomentar antojos dulces, factores que influyen directamente en la salud del hígado.
“Nuestros resultados muestran que las bebidas bajas o sin azúcar se relacionan con un mayor riesgo de enfermedad hepática, incluso con consumos modestos”, explicó el autor principal, Lihe Liu.
A raíz de esta situación, los expertos concluyeron que sustituir las bebidas azucaradas o dietéticas por agua reduce el riesgo hepático hasta en un 15%.