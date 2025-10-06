;

Túnel Agua Negra: el megaproyecto que unirá Chile y Argentina a más de 4.000 metros de altura vuelve a tomar forma

La iniciativa busca una conexión terrestre a través de la cordillera de Los Andes.

A más de cuatro mil metros de altura, entre la provincia de San Juan en Argentina y la Región de Coquimbo en Chile, vuelve a tomar fuerza un viejo anhelo de integración: el Túnel Internacional Agua Negra.

La obra, detenida durante varios años, apunta a transformar la conexión entre ambos países al abrir un paso carretero permanente a través de la Cordillera de los Andes.

El proyecto contempla la construcción de un túnel de casi 14 kilómetros de longitud, con dos galerías paralelas y accesos viales en ambos extremos.

El ingreso argentino se situará a unos 4.085 metros sobre el nivel del mar y el chileno a 3.620. Se estima que la inversión total superará los 1.500 millones de dólares, cifra que incluye estudios técnicos, obras principales y medidas de seguridad.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, la iniciativa fue suspendida por falta de financiamiento, pese a que ya contaba con apoyo internacional.

Sin embargo, en los últimos meses el proyecto ha vuelto a la agenda binacional, impulsado por la Entidad Binacional Túnel de Agua Negra (EBITAN) y respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se evalúan nuevas líneas de crédito para avanzar hacia la etapa de construcción.

En Chile, los trabajos preparatorios ya se encuentran en marcha, mientras que Argentina continúa ajustando los últimos detalles administrativos. La intención de ambos gobiernos es iniciar las obras formales en el corto plazo, con la licitación de las empresas que precalificaron para ejecutar el proyecto.

“La construcción del túnel consolidará un corredor vial clave para el transporte de cargas y de personas entre ambos países”, aseguró en su momento el ministro argentino de Transporte, Guillermo Dietrich.

Por su parte, el exministro chileno de Obras Públicas Alberto Undurraga destacó que el apoyo financiero del BID “es una muestra de confianza en el proceso y en la voluntad política de concretarlo”.

El túnel Agua Negra se convertirá en una pieza central del Corredor Bioceánico Central, que conectará Porto Alegre (Brasil) con el puerto de Coquimbo, pasando por San Juan.

Este eje permitirá a las provincias argentinas del centro y noroeste acceder directamente al océano Pacífico, reduciendo distancias y costos logísticos para las exportaciones hacia Asia.

Además, se espera que el flujo de vehículos se multiplique: de los actuales 10.000 cruces anuales, el tránsito podría superar los 260.000 una vez que la ruta esté operativa todo el año.

Si las condiciones políticas y financieras se mantienen alineadas, el sueño de atravesar los Andes por un túnel moderno podría convertirse, al fin, en una realidad.

