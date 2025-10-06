No solo importa la magnitud: Científicos advierten que tsunami gigante podría nacer de un terremoto “pequeño” en Chile o Perú / Eduardo Teixeira de Sousa / 500p

Un reciente estudio internacional, con participación de investigadores del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN), acaba de desafiar una de las creencias más extendidas sobre los terremotos y tsunamis.

El trabajo, liderado por Matías Carvajal, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, junto a Patricio Catalán y Alejandra Gubler de CIGIDEN, analizó registros históricos de Perú y Chile, dos de las zonas sísmicas más activas del planeta.

En la investigación, los científicos analizaron datos de mareógrafos antiguos en Estados Unidos y Australia para estimar la verdadera magnitud de los terremotos ocurridos en 1868 y 1877 frente a las costas de Chile y Perú.

Los resultados revelan que, un terremoto “más corto” puede concentrar una fuerza brutal, elevando el mar con una potencia mayor que la esperada. Esto podría causar un tsunami gigante en las costas de ambos países.

Riesgo para Chile y Perú

El estudio también advierte que la zona entre el sur de Perú y el norte de Chile continúa siendo una región donde no ha ocurrido un gran terremoto en mucho tiempo y donde la energía podría liberarse en el futuro cercano.

“Comprender los tsunamis históricos nos permite saber cuáles son los máximos posibles y prepararnos mejor”, señaló Catalán, quien enfatizó que estos datos ayudan a anticipar futuros eventos similares a los del Maule (2010).