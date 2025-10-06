“Se le cayó el brazo derecho y después no hablaba”: el drama del exfutbolista Mauricio Cataldo contado por su hermano

El exfutbolista chileno de 46 años, Mauricio Cataldo, sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) el pasado jueves 2 de octubre y fue operado de urgencia en el Hospital Sótero del Río, donde hoy se encuentra internado.

En las últimas horas, se dieron a conocer nuevos detalles de la urgencia médica que sufrió Cataldo. El exjugador se encontraba en la casa de su madre y, de un momento a otro, se desvaneció en un sillón. “Mi mamá me dijo que se le cayó el bracito derecho y después no hablaba. Tampoco podía mover las piernas”, relató Felipe Cataldo, hermano de Mauricio, en diálogo con LUN.

“Gracias a Dios mi hermano alcanzó a llegar al hopital. Lo operaron de urgencia y los doctores dijeron que tuvieron que intervenirle una venita del cerebro. Después lo pude ver y ya podía mover los pies. Ojalá mejore rápido”, agregó.

Según contó su hermano, Mauricio Cataldo se mostraba bien de salud hasta antes de sufrir el ACV. De hecho, el otrora volante seguía ligado al fútbol. “Él se mantiene bien a sus 46 años, jugando casi todos los fines de semana en Linares, que es donde se radicó, y acá en Santiago, cuando lo llaman para jugar por algunas luquitas. Siempre lo andan buscando. Por eso, esto nos tomó de sorpresa”, señaló.

Como futbolista profesional, Mauricio Cataldo vistió las camisetas de Audax Italiano, Provincial Osorno, Universidad de Concepción, Cobreloa, Unión Española, Unión San Felipe, Santiago Morning, Lota Schwager, Ñublense y Fernández Vial.

Fue campeón del torneo de Primera División con Cobreloa (2004) y Unión Española (2005). Además, en 2003 marcó uno de los mejores goles que se han visto en la historia del futbol chileno: anotó de rabona en un partido contra Universidad de Chile.