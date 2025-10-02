Cómo actúan los parches para adelgazar y por qué especialistas advierten sobre sus riesgos / BSIP

En medio de la creciente demanda por métodos rápidos para bajar de peso, los llamados parches para adelgazar se han convertido en tendencia en redes sociales.

Prometen resultados “mágicos” sin esfuerzo, pero especialistas advierten que se trata de productos de dudosa eficacia y con posibles riesgos para la salud.

Qué son los parches para adelgazar

Se comercializan bajo nombres como Weightless o Diet Patch y consisten en adhesivos que se colocan en zonas como la muñeca o el abdomen.

Según la publicidad, liberan sustancias “naturales” —como cafeína, té verde, taurina o berberina— que supuestamente reducen el apetito o aceleran el metabolismo.

¿Realmente funcionan?

De acuerdo con Medical News Today y otros especialistas, no existe evidencia científica sólida que respalde que los ingredientes de estos parches puedan absorberse de forma eficaz por la piel para generar una pérdida de peso.

A diferencia de terapias transdérmicas comprobadas, como los parches de nicotina o anticonceptivos, los supresores del apetito no han demostrado ser efectivos con esta vía de administración.

Además, al venderse como suplementos y no como fármacos regulados, no siempre es posible verificar su composición real ni la dosis de los ingredientes que contienen.

Sin embargo, el problema va más allá de la falta de resultados. Estos parches pueden crear una falsa sensación de seguridad y fomentar conductas poco saludables hacia el peso y la alimentación.