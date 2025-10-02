;

Cómo actúan los parches para adelgazar y por qué especialistas advierten sobre sus riesgos

Se popularizan en redes sociales como una forma rápida de perder peso.

Javiera Rivera

Cómo actúan los parches para adelgazar y por qué especialistas advierten sobre sus riesgos

Cómo actúan los parches para adelgazar y por qué especialistas advierten sobre sus riesgos / BSIP

En medio de la creciente demanda por métodos rápidos para bajar de peso, los llamados parches para adelgazar se han convertido en tendencia en redes sociales.

Prometen resultados “mágicos” sin esfuerzo, pero especialistas advierten que se trata de productos de dudosa eficacia y con posibles riesgos para la salud.

Qué son los parches para adelgazar

Se comercializan bajo nombres como Weightless o Diet Patch y consisten en adhesivos que se colocan en zonas como la muñeca o el abdomen.

Según la publicidad, liberan sustancias “naturales” —como cafeína, té verde, taurina o berberina— que supuestamente reducen el apetito o aceleran el metabolismo.

¿Realmente funcionan?

De acuerdo con Medical News Today y otros especialistas, no existe evidencia científica sólida que respalde que los ingredientes de estos parches puedan absorberse de forma eficaz por la piel para generar una pérdida de peso.

Revisa también

ADN

A diferencia de terapias transdérmicas comprobadas, como los parches de nicotina o anticonceptivos, los supresores del apetito no han demostrado ser efectivos con esta vía de administración.

Además, al venderse como suplementos y no como fármacos regulados, no siempre es posible verificar su composición real ni la dosis de los ingredientes que contienen.

Sin embargo, el problema va más allá de la falta de resultados. Estos parches pueden crear una falsa sensación de seguridad y fomentar conductas poco saludables hacia el peso y la alimentación.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad