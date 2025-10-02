;

Simulacro masivo de sismo y tsunami se realiza este jueves en Valparaíso: estas son las comunas que participan

El director regional de Senapred, Christian Cardemil, subrayó la importancia de este entrenamiento. “Es fundamental evacuar a pie”, recordó.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / Leonardo Rubilar

Este jueves 2 de octubre, a las 11:00 horas, se desarrollará un masivo simulacro de evacuación por sismo y tsunami en el borde costero de la región de Valparaíso, convocado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) junto a autoridades locales y Carabineros.

El director regional de Senapred, Christian Cardemil, subrayó la importancia de este entrenamiento: “Practicaremos una evacuación inmediata, donde tendrás que reconocer tus vías de evacuación y transitar de forma ordenada a los puntos de encuentro”.

“Es fundamental evacuar a pie y, si vas conduciendo, permitir el tránsito seguro de tus vecinos y vecinas, especialmente de los niños que participan del ejercicio”, señaló.

Durante el simulacro, el inicio será marcado por el envío de un mensaje SAE a los celulares y el sonido de sirenas de vehículos de emergencia.

Desde ese momento, las personas deberán evacuar en un máximo de dos minutos hacia los puntos de encuentro más cercanos, identificados previamente en los planos disponibles en el sitio web de Senapred (PINCHANDO AQUÍ).

El ejercicio involucra a la comunidad general, operadores turísticos, empresas, servicios públicos y establecimientos educacionales. Según el seremi de Educación, Juan Pablo Álvarez, en los colegios las clases solo se suspenderán durante el tiempo que dure la actividad.

Las comunas bajo simulacro

El ejercicio abarcará 18 comunas, incluidas:

  • Algarrobo
  • Cartagena
  • Casablanca
  • Concón
  • El Quisco
  • El Tabo
  • Isla de Pascua
  • Juan Fernández
  • La Ligua
  • Papudo
  • Puchuncaví
  • Quillota - Limache
  • Quintero
  • San Antonio
  • Santo Domingo
  • Valparaíso
  • Viña del Mar
  • Zapallar

La iniciativa busca preparar a la ciudadanía ante un eventual evento sísmico con amenaza de tsunami en zonas costeras y reforzar los protocolos de evacuación hacia los puntos seguros establecidos.

Senapred recomendó a los habitantes revisar sus vías de evacuación, preparar un kit de emergencia y participar activamente junto a sus familias, recordando que la preparación es la mejor herramienta frente a desastres naturales.

