“No dudo de su honorabilidad”: Milei por candidato libertario que dejó postulación tras nexos con presunto empresario narco
El mandatario argentino calificó de calumnias las acusaciones contra José Luis Espert, y señaló que “el kirchnerismo montó una operación”.
El presidente de Argentina, Javier Milei, se refirió a la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires, tras ser vinculado con Federico “Fred” Machado, indagado en Estados Unidos por narcotráfico.
“No tengo dudas de su honorabilidad. Me parece un gesto noble el del profe Espert a la luz de lo que estaba ocurriendo. El kirchnerismo montó una operación”, dijo el mandatario, consignó Todo Noticias.
Asimismo, defendió al ahora excandidato: “Cada persona, frente a este conjunto de calumnias, no sabe cómo va a reaccionar. Es horrible lo que le hicieron. Es una operación siniestra”.
“No tenía malas intenciones”
Respecto al pago de 200 mil dólares que José Luis Espert recibió por un contrato de asesoría con una empresa guatemalteca –supuestamente vinculada a Fred Machado–, Javier Milei enfatizó que el economista fue contratado en aquel momento por el sector privado.
“Si usted quiere hacer algo que está sucio, ¿lo va a hacer por la vía bancaria? No. Está claro que no tenía malas intenciones. Cuando Espert hizo esto, esta persona no estaba imputada; además, se lo presentaron personas honorables”, indicó.
Finalmente, el presidente anunció que Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en lugar de José Luis Espert, pero precisó que la Justicia Electoral deberá aprobarlo primero.