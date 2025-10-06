;

“No dudo de su honorabilidad”: Milei por candidato libertario que dejó postulación tras nexos con presunto empresario narco

El mandatario argentino calificó de calumnias las acusaciones contra José Luis Espert, y señaló que “el kirchnerismo montó una operación”.

Ruth Cárcamo

Fotos: Getty Images

Fotos: Getty Images

El presidente de Argentina, Javier Milei, se refirió a la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires, tras ser vinculado con Federico “Fred” Machado, indagado en Estados Unidos por narcotráfico.

“No tengo dudas de su honorabilidad. Me parece un gesto noble el del profe Espert a la luz de lo que estaba ocurriendo. El kirchnerismo montó una operación”, dijo el mandatario, consignó Todo Noticias.

ADN

Javier Milei | José Luis Espert

Asimismo, defendió al ahora excandidato: “Cada persona, frente a este conjunto de calumnias, no sabe cómo va a reaccionar. Es horrible lo que le hicieron. Es una operación siniestra”.

“No tenía malas intenciones”

Respecto al pago de 200 mil dólares que José Luis Espert recibió por un contrato de asesoría con una empresa guatemalteca –supuestamente vinculada a Fred Machado–, Javier Milei enfatizó que el economista fue contratado en aquel momento por el sector privado.

Revisa también

Un campamento humanitario en la Franja de Gaza en Palestina fue bombardeado por la fuerza aérea de Israel

“Si usted quiere hacer algo que está sucio, ¿lo va a hacer por la vía bancaria? No. Está claro que no tenía malas intenciones. Cuando Espert hizo esto, esta persona no estaba imputada; además, se lo presentaron personas honorables”, indicó.

Finalmente, el presidente anunció que Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en lugar de José Luis Espert, pero precisó que la Justicia Electoral deberá aprobarlo primero.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad