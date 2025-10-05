Candidato a diputado de Milei renuncia tras revelarse vínculos con empresario acusado de narcotráfico y lavado de dinero

El economista y diputado argentino José Luis Espert, figura cercana al presidente Javier Milei, anunció este domingo su renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

La decisión fue comunicada a través de una declaración pública en su cuenta de X, donde explicó que su salida busca “no perjudicar al Gobierno ni a La Libertad Avanza” en medio de las críticas por sus presuntos vínculos con el empresario trasandino Federico “Fred” Machado, acusado en Estados Unidos de narcotráfico, fraude y lavado de dinero.

“Por la Argentina, doy un paso al costado. Puse a disposición mi renuncia (…) y el presidente Javier Milei decidió aceptarla”, señaló Espert, quien aseguró enfrentar un “juicio mediático despiadado” y acusó una “operación orquestada por un sistema que destruyó al país durante décadas”.

La polémica se desató luego de que medios argentinos revelaran que Espert habría utilizado en 2019, durante su campaña presidencial, un avión privado propiedad de Machado.

Además, reconoció haber recibido 200 mil dólares por un contrato de asesoría con una empresa guatemalteca supuestamente vinculada al empresario.

Los detalles

Machado fue detenido en 2021 en Neuquén a petición de la justicia estadounidense, que lo acusa de integrar una red criminal que movió más de 350 millones de dólares. Actualmente, permanece en arresto domiciliario en Río Negro bajo una alerta roja de Interpol.

Aunque el diputado libertario insistió en que desconocía las actividades ilícitas del empresario, la presión política creció dentro y fuera del oficialismo.