;

Candidato a diputado de Milei renuncia tras revelarse vínculos con empresario acusado de narcotráfico y lavado de dinero

“Por la Argentina, doy un paso al costado. Puse a disposición mi renuncia”, dijo el excandidato.

Cristóbal Álvarez

Candidato a diputado de Milei renuncia tras revelarse vínculos con empresario acusado de narcotráfico y lavado de dinero

El economista y diputado argentino José Luis Espert, figura cercana al presidente Javier Milei, anunció este domingo su renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

La decisión fue comunicada a través de una declaración pública en su cuenta de X, donde explicó que su salida busca “no perjudicar al Gobierno ni a La Libertad Avanza” en medio de las críticas por sus presuntos vínculos con el empresario trasandino Federico “Fred” Machado, acusado en Estados Unidos de narcotráfico, fraude y lavado de dinero.

Por la Argentina, doy un paso al costado. Puse a disposición mi renuncia (…) y el presidente Javier Milei decidió aceptarla”, señaló Espert, quien aseguró enfrentar un “juicio mediático despiadado” y acusó una “operación orquestada por un sistema que destruyó al país durante décadas”.

Revisa también:

ADN

La polémica se desató luego de que medios argentinos revelaran que Espert habría utilizado en 2019, durante su campaña presidencial, un avión privado propiedad de Machado.

Además, reconoció haber recibido 200 mil dólares por un contrato de asesoría con una empresa guatemalteca supuestamente vinculada al empresario.

Los detalles

Machado fue detenido en 2021 en Neuquén a petición de la justicia estadounidense, que lo acusa de integrar una red criminal que movió más de 350 millones de dólares. Actualmente, permanece en arresto domiciliario en Río Negro bajo una alerta roja de Interpol.

Aunque el diputado libertario insistió en que desconocía las actividades ilícitas del empresario, la presión política creció dentro y fuera del oficialismo.

En un principio, el presidente Milei había respaldado a Espert, calificando las denuncias como un “refrito de 2019” y una “operación berreta” atribuida al kirchnerismo.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad