Negociaciones por la paz en Gaza comienzan en Egipto en medio de nuevas tensiones y ataques

Las conversaciones para poner fin al conflicto en Gaza comenzaron este lunes en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, con representantes de Israel y Hamás participando de manera indirecta bajo la mediación de Estados Unidos, Qatar y Egipto.

La cita busca resolver los puntos pendientes del plan de paz propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump, que según su secretario de Estado, Marco Rubio, ya está “90% acordado”.

El diálogo llega en un contexto marcado por la presión internacional y el aumento de las tensiones en la región. Mientras Washington urge a ambas partes a alcanzar un acuerdo “en cuestión de días”, Israel mantiene sus bombardeos sobre la Franja de Gaza.

El gobierno de Benjamín Netanyahu aclaró que no ha ordenado un alto el fuego, solo “pausas tácticas” en algunos ataques, pese a las advertencias de Trump para detener las operaciones militares.

El plan propuesto contempla la liberación inmediata de los últimos 48 rehenes en poder de Hamás —la mayoría de ellos fallecidos— a cambio de unos 2.000 prisioneros palestinos detenidos en cárceles israelíes.

Posteriormente, se discutiría una segunda fase centrada en la administración de Gaza por una autoridad palestina tecnocrática sin presencia de Hamás, con apoyo de países árabes y musulmanes. “Sin una nueva estructura de gobierno, no habrá paz duradera”, enfatizó Rubio.

Aun así, el proceso enfrenta grandes desafíos. Netanyahu advirtió que no cumplirá ninguno de los puntos del plan hasta que Hamás entregue a todos los rehenes, mientras el presidente Trump amenazó con la “completa aniquilación” del grupo si se resiste a abandonar el poder.

Entre tanto, los ataques israelíes continúan dejando víctimas: al menos 19 palestinos murieron este domingo en nuevos bombardeos sobre la Franja.