Municipalidad de La Florida denuncia amenazas por desalojo del Campamento Dignidad: “Las vamos a quemar”

Autoridades mantienen el procedimiento pese a mensajes violentos y aseguran apoyo social y resguardo para las familias afectadas.

Martín Neut

Campamento Dignidad en La Florida

Campamento Dignidad en La Florida / Francisco Vicencio S.

La Municipalidad de La Florida presentó una denuncia ante la Fiscalía luego de que funcionarios recibieran amenazas en redes sociales en medio del operativo de desalojo del Campamento Dignidad.

El procedimiento, que se desarrolla esta semana, busca retirar a 194 familias desde un terreno ubicado en la zona norte de la Quebrada de Macul, declarado inhabitable por riesgo de aluviones e incendios.

Entre los mensajes enviados a los equipos municipales se lee: “En tanto te veamos la primera máquina te la vamos a quemar”, además de advertencias sobre posibles ataques con armas de fuego.

El alcalde Daniel Muñoz condenó las amenazas y aseguró que el municipio seguirá adelante con el plan. “No vamos a permitir que la violencia ni las amenazas intenten amedrentar el trabajo que realizamos para proteger vidas humanas”, afirmó.

Según el jefe comunal, el operativo se ejecutará “bajo estrictos protocolos de seguridad, apoyo social y acompañamiento a las familias”, en coordinación con el Serviu Metropolitano.

