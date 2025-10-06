“No podemos exponer a las familias”: La Florida confirma desalojo de 194 familias del Campamento Dignidad

La Municipalidad de La Florida anunció que el desalojo del Campamento Dignidad, con apoyo de fuerza pública y bajo protocolos que resguardan seguridad, orden y acompañamiento social.

La medida se adopta tras la declaración de inhabitalidad del terreno ubicado en la ribera norte de la Quebrada de Macul por “alto riesgo de aluvión e incendios”, según el Decreto Alcaldicio N°1774, complementado por el N°1989, ambos publicados en el Diario Oficial el 28 de marzo de 2024.

“Este terreno es inhabitable, con un riesgo permanente de aluvión, y no podemos permitir que familias sigan expuestas a ese peligro. Nuestro deber es ejecutar esta tarea con responsabilidad y seguridad para la comunidad”, señaló el alcalde Daniel Reyes. El operativo está coordinado con el Equipo de Asentamientos Precarios del SERVIU Metropolitano y contará con profesionales municipales en terreno (áreas social, salud, seguridad y protección animal) para garantizar una intervención integral y respetuosa.

Entre 2024 y 2025 se realizó el catastro y verificación de las familias, priorizando las zonas más expuestas. En la franja de peligro se identificaron 194 familias (631 personas), a las que se les asignó apoyo habitacional transitorio mediante subsidios de arriendo DS52; 41 en La Florida y 11 en Peñalolén. Además, se efectuaron cuatro operativos sociales junto a equipos municipales de La Florida y Peñalolén, SERVIU, Seremi de Vivienda y la Delegación Presidencial, para asegurar identificación y orientación caso a caso.

El municipio aseguró que, entre 2020 y 2024, ha mantenido presencia activa en el campamento con ayudas sociales y de emergencia por más de $100 millones, incluyendo apoyo en alimentación, energía y acompañamiento social. Estas acciones, subrayaron, reflejan el compromiso con familias en vulnerabilidad, ahora enfocado en una salida segura del sector de riesgo.

Durante la ejecución del desalojo, el municipio anunció que dispondrá de puntos de atención social y sanitaria, coordinación de seguridad y resguardo de mascotas, con el objetivo de proteger la vida y la dignidad de las familias y facilitar su tránsito a soluciones transitorias mientras se gestionan alternativas habitacionales estables.