Mujer muere en colisión frontal en Melipilla y su hijo de 12 años está herido: conductor del otro vehículo se dio a la fuga a pie

Durante la mañana de este lunes, una mujer perdió la vida tras protagonizar un accidente de tránsito en la Ruta G-60, a la altura del kilómetro 31, en la comuna de Melipilla.

En concreto, de acuerdo con información de Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 07:25 horas, cuando la víctima se desplazaba junto a su hijo de 12 años en dirección hacia Melipilla.

En circunstancias que se investigan, la conductora habría intentado adelantar un bus, sin percatarse de una camioneta que venía en sentido contrario, lo que provocó una colisión frontal.

Producto del impacto, la mujer falleció en el lugar, mientras que su hijo fue trasladado al CESFAM de San Pedro con diagnóstico reservado. En tanto, el conductor de la camioneta involucrada escapó del sitio del suceso a pie y hasta ahora su paradero es desconocido.

El tránsito se mantiene interrumpido en ambos sentidos, mientras personal policial realiza diligencias de búsqueda y empadronamiento de testigos.

La Fiscalía instruyó la concurrencia de la SIAT de Carabineros para esclarecer las causas del accidente.