;

Mujer muere en colisión frontal en Melipilla y su hijo de 12 años está herido: conductor del otro vehículo se dio a la fuga a pie

La víctima habría intentado adelantar un bus y colisionó de frente con una camioneta que circulaba en sentido contrario.

Cristóbal Álvarez

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial / KARIN POZO/AGENCIAUNO

Durante la mañana de este lunes, una mujer perdió la vida tras protagonizar un accidente de tránsito en la Ruta G-60, a la altura del kilómetro 31, en la comuna de Melipilla.

En concreto, de acuerdo con información de Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 07:25 horas, cuando la víctima se desplazaba junto a su hijo de 12 años en dirección hacia Melipilla.

Revisa también:

ADN

En circunstancias que se investigan, la conductora habría intentado adelantar un bus, sin percatarse de una camioneta que venía en sentido contrario, lo que provocó una colisión frontal.

Producto del impacto, la mujer falleció en el lugar, mientras que su hijo fue trasladado al CESFAM de San Pedro con diagnóstico reservado. En tanto, el conductor de la camioneta involucrada escapó del sitio del suceso a pie y hasta ahora su paradero es desconocido.

El tránsito se mantiene interrumpido en ambos sentidos, mientras personal policial realiza diligencias de búsqueda y empadronamiento de testigos.

La Fiscalía instruyó la concurrencia de la SIAT de Carabineros para esclarecer las causas del accidente.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad