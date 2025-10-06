Los “guardianes del cuerpo”: los científicos que ganaron el Nobel de Medicina 2025 por descubrir cómo el sistema inmune se protege de sí mismo

El Instituto Karolinska de Estocolmo anunció este lunes a los ganadores del Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2025: los científicos Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi, reconocidos por sus investigaciones que permitieron identificar a las llamadas células T reguladoras, consideradas los “guardias de seguridad del sistema inmunológico”.

Estas células desempeñan un papel esencial al evitar que el propio sistema inmune ataque al cuerpo, previniendo así enfermedades autoinmunes. Según explicó Olle Kämpe, presidente del comité Nobel, el trabajo de los galardonados “ha sido crucial para comprender por qué el sistema inmunológico distingue entre lo propio y lo ajeno, evitando que se produzcan ataques contra los tejidos del propio organismo”.

El hallazgo se remonta a 1995, cuando el inmunólogo japonés Shimon Sakaguchi logró aislar por primera vez este tipo de linfocitos y demostrar su función reguladora. Hasta entonces, se pensaba que la tolerancia inmunológica dependía exclusivamente de un proceso de eliminación celular en el timo.

Años más tarde, los estadounidenses Mary Brunkow y Fred Ramsdell complementaron ese descubrimiento al identificar mutaciones en el gen Foxp3, clave para la producción de estas células. Su trabajo permitió entender por qué ciertos defectos genéticos provocan enfermedades autoinmunes graves tanto en ratones como en humanos.

Gracias a estos avances, la medicina moderna cuenta hoy con nuevas herramientas para el desarrollo de terapias contra el cáncer, enfermedades autoinmunes y el rechazo de órganos trasplantados. Los tres científicos compartirán el premio de 11 millones de coronas suecas (alrededor de un millón de euros).

Con este galardón, se inaugura la semana de los Nobel, que continuará con los premios de Física y Química en los próximos días.