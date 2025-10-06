;

Los “guardianes del cuerpo”: los científicos que ganaron el Nobel de Medicina 2025 por descubrir cómo el sistema inmune se protege de sí mismo

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi recibierón el galardón por revolucionar el estudio del sistema inmunológico.

Nelson Quiroz

GETTY IMAGES

GETTY IMAGES / CLAUDIO BRESCIANI

El Instituto Karolinska de Estocolmo anunció este lunes a los ganadores del Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2025: los científicos Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi, reconocidos por sus investigaciones que permitieron identificar a las llamadas células T reguladoras, consideradas los “guardias de seguridad del sistema inmunológico”.

Estas células desempeñan un papel esencial al evitar que el propio sistema inmune ataque al cuerpo, previniendo así enfermedades autoinmunes. Según explicó Olle Kämpe, presidente del comité Nobel, el trabajo de los galardonados “ha sido crucial para comprender por qué el sistema inmunológico distingue entre lo propio y lo ajeno, evitando que se produzcan ataques contra los tejidos del propio organismo”.

El hallazgo se remonta a 1995, cuando el inmunólogo japonés Shimon Sakaguchi logró aislar por primera vez este tipo de linfocitos y demostrar su función reguladora. Hasta entonces, se pensaba que la tolerancia inmunológica dependía exclusivamente de un proceso de eliminación celular en el timo.

Revisa también

ADN

Años más tarde, los estadounidenses Mary Brunkow y Fred Ramsdell complementaron ese descubrimiento al identificar mutaciones en el gen Foxp3, clave para la producción de estas células. Su trabajo permitió entender por qué ciertos defectos genéticos provocan enfermedades autoinmunes graves tanto en ratones como en humanos.

Gracias a estos avances, la medicina moderna cuenta hoy con nuevas herramientas para el desarrollo de terapias contra el cáncer, enfermedades autoinmunes y el rechazo de órganos trasplantados. Los tres científicos compartirán el premio de 11 millones de coronas suecas (alrededor de un millón de euros).

Con este galardón, se inaugura la semana de los Nobel, que continuará con los premios de Física y Química en los próximos días.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad