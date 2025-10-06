;

Incendio estructural afecta un departamento en Maipú: Bomberos halló un muerto entre los escombros

El siniestro se originó esta madrugada y llevó a la movilización de varias compañías.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

Incendio estructural afecta un departamento en Maipú: Bomberos halló un muerto entre los escombros

Incendio estructural afecta un departamento en Maipú: Bomberos halló un muerto entre los escombros

Durante la madrugada de este lunes, un incendio afectó un departamento en la comuna de Maipú, región Metropolitana, dejando a una persona fallecida.

De acuerdo a la información preliminar, el siniestro se originó a eso de las 05:10 horas al interior de un edificio residencial, ubicado en el sector de San José con Avenida 4 Poniente.

En concreto, el fuego se focalizó en un departamento, que terminó siendo consumido en su totalidad. Al lugar llegaron varias máquinas de Bomberos para trabajar en el combate de las llamas.

Posteriormente, entre los escombros, los voluntarios encontraron un cuerpo aún sin identificar ni saber qué sexo es.

