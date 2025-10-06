;

VIDEO. “Me da vergüenza...”: Mariela Montero vive infierno por extorsión con fotos íntimas

La exchica reality sufrió el robo de su celular, y el ladrón, lejos de conformarse con el dispositivo, empezó a amenazarla con subir este contenido privado.

Alejandro Basulto

“Me da vergüenza...”: Mariela Montero vive infierno por extorsión con fotos íntimas

Un complejo momento enfrenta Mariela Montero. La exchica reality argentina relató a través de sus redes sociales que fue víctima del robo de su teléfono celular y que los responsables están usando su contenido personal para extorsionarla.

La verdad es que el día de hoy me robaron mi teléfono, un desgraciado, me robó mi teléfono una persona que tuvo muchos problemas en su vida, un ser que está muy herido, muy lastimado. Me arrancó de la mano mi celular y cambió todo mi día”, contó.

Tras ello, la exparticipante de Pelotón y Mundos Opuestos reveló: “Empezó a extorsionarme con fotos. Bueno, dije, ‘¿querés subir? Sube lo que quieras, yo no le tengo miedo a nada’. Me empezó a subir un montón de imágenes y cosas de mi vida íntima, lo cual me avergüenza un montón, un montón, porque es algo mío, es mi vida”.

Revisa también:

ADN

“En lugar de tener rabia, me da mucha pena porque no sé qué hace que él obre de esa manera. Y me siento muy mal, estoy muy triste porque afecta sobre todo a la gente que me ama, ¿no? A mi familia, mi pareja, yo soy mamá, ustedes saben, tengo un bebé chiquito“, agregó.

La modelo argentina manifestó: “Sigo con mucha vergüenza, me da vergüenza salir a la calle y que la gente haya visto mis fotos, videos, me da vergüenza. Pero bueno, es parte de la vida, yo soy una piba conocida, una figura pública y me hago cargo de mis errores y de mis cosas”.

“Les mando un beso grande y les mando todo el amor del mundo y espero que me envíen amor, porque realmente lo necesito, porque hoy me sentí muy desamparada y muy sola en todo esto”, cerró.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad