“Me da vergüenza...”: Mariela Montero vive infierno por extorsión con fotos íntimas

Un complejo momento enfrenta Mariela Montero. La exchica reality argentina relató a través de sus redes sociales que fue víctima del robo de su teléfono celular y que los responsables están usando su contenido personal para extorsionarla.

“La verdad es que el día de hoy me robaron mi teléfono, un desgraciado, me robó mi teléfono una persona que tuvo muchos problemas en su vida, un ser que está muy herido, muy lastimado. Me arrancó de la mano mi celular y cambió todo mi día”, contó.

Tras ello, la exparticipante de Pelotón y Mundos Opuestos reveló: “Empezó a extorsionarme con fotos. Bueno, dije, ‘¿querés subir? Sube lo que quieras, yo no le tengo miedo a nada’. Me empezó a subir un montón de imágenes y cosas de mi vida íntima, lo cual me avergüenza un montón, un montón, porque es algo mío, es mi vida”.

“En lugar de tener rabia, me da mucha pena porque no sé qué hace que él obre de esa manera. Y me siento muy mal, estoy muy triste porque afecta sobre todo a la gente que me ama, ¿no? A mi familia, mi pareja, yo soy mamá, ustedes saben, tengo un bebé chiquito“, agregó.

La modelo argentina manifestó: “Sigo con mucha vergüenza, me da vergüenza salir a la calle y que la gente haya visto mis fotos, videos, me da vergüenza. Pero bueno, es parte de la vida, yo soy una piba conocida, una figura pública y me hago cargo de mis errores y de mis cosas”.

“Les mando un beso grande y les mando todo el amor del mundo y espero que me envíen amor, porque realmente lo necesito, porque hoy me sentí muy desamparada y muy sola en todo esto”, cerró.