Delfina Guzmán reaparece en redes sociales con una publicación que preocupó a algunos de sus seguidores

La reconocida actriz chilena Delfina Guzmán, quien celebró sus 97 años en abril de este año, volvió a ser noticia tras compartir una fotografía en su cuenta oficial de Instagram.

En la imagen, se le ve disfrutando de un pastel en una cafetería, acompañada del texto: “Comiéndome un pastelito”.

Sin embargo, lo que llamó la atención de sus seguidores fue el uso de una cánula nasal, un dispositivo médico utilizado para suministrar oxígeno.

Este detalle no pasó desapercibido y generó una ola de comentarios preocupados y especulativos sobre su estado de salud.

Junto a los likes, el reel recibió cientos de comentarios de preocupación, admiración y cariño. Entre ellos, destacan los mensajes de colegas del mundo del espectáculo como Daniela Ramírez, quien expresó: “Te amo”; y Coca Guazzini, quien comentó: “Mi Delfa querida. Disfrute a concho su heladito”.

Cabe recordar que en 2022, Guzmán enfrentó complicaciones de salud tras sufrir una severa neumonía, de la cual logró recuperarse.

El problema de la vejez

En una conversación con La Cuarta, la actriz reflexionó sobre la vejez y sus implicaciones: “El problema de la vejez se llama la memoria, o sea, tu relación con el tiempo".

“Sabes que el tiempo te abandona. No sabes el día, me cuesta mucho darme cuenta qué día es. Me cuesta, realmente, me lo pueden decir en la mañana y a mediodía ya no sé”, relató.

A pesar de su avanzada edad, Delfina sigue siendo una figura querida, respetada y siempre presente en la memoria colectiva en torno al ámbito artístico chileno, con una carrera que abarca más de seis décadas en teatro, cine y televisión.

La fotografía compartida por la actriz no solo muestra su amor por la vida y la gastronomía, sino también su resiliencia y capacidad para conectar con su público, incluso en la distancia.