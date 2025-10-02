Carrera por salvar a las abejas: Oxford prueba suplemento que multiplica por 15 las crías y apunta a frenar el colapso / Martyn Large / 500px

Investigadores de la Universidad de Oxford desarrollaron una levadura modificada que fabrica los seis esteroles esenciales que las abejas obtienen del polen —incluido el 24-metilenecolesterol— y, en pruebas controladas, las colmenas alimentadas con este suplemento generaron hasta 15 veces más crías viables que con dietas convencionales. El avance, publicado en Nature, se perfila como una herramienta para enfrentar la caída global de polinizadores.

El equipo, liderado por la profesora Geraldine Wright, apunta a un cuello de botella nutricional: la pérdida de flores por sequías, monocultivos y agroquímicos reduce la calidad del alimento disponible y debilita a las colmenas. Al “imitar” el polen desde una levadura, el suplemento devuelve los componentes que las abejas no pueden sintetizar por sí mismas, mejorando desarrollo larval, resistencia y longevidad.

“La nutrición incide directamente en la vitalidad de la colmena. Una dieta incompleta interrumpe el ciclo de cría y deja a las abejas más expuestas a enfermedades, estrés ambiental y parásitos”, explica Pablo Villarreal, investigador del Instituto Milenio de Biología Integrativa (iBio), quien ha seguido de cerca el desarrollo de este tipo de soluciones.

“La adopción de este tipo de tecnologías debe acompañarse de políticas que promuevan la conservación de hábitats florales, la regulación del uso de plaguicidas y el control de patógenos como Varroa destructor y Nosema ceranae. De lo contrario, estaremos abordando solo una parte del problema”, subraya el científico del IBio.

No obstante, especialistas subrayan desafíos antes de escalar: evaluar desempeño en campo, interacción con la microbiota, compatibilidad con tratamientos sanitarios (p. ej., Varroa destructor, Nosema ceranae) y la aceptación de mercados que privilegian productos libres de OGM. El mensaje central: la nutrición es necesaria, pero no suficiente sin políticas de conservación de hábitats y regulación de plaguicidas.

Si supera las pruebas de campo, la solución podría estar disponible comercialmente en un par de años. Hasta entonces, el resultado marca una señal concreta de que la biotecnología puede ayudar a sostener colmenas y, con ellas, seguridad alimentaria y diversidad vegetal.