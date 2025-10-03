Octubre traerá un espectáculo astronómico: superluna, lluvias de meteoros y cometas visibles en Chile

El cielo de octubre de 2025 estará cargado de fenómenos astronómicos que podrán observarse desde Chile, incluyendo una superluna, la esperada lluvia de meteoros Oriónidas y la posible visibilidad de dos cometas brillantes.

De acuerdo con Infobae, la primera gran cita será el 7 de octubre, cuando ocurra la Superluna de la cosecha, más grande y brillante que la habitual, ya que coincidirá con su punto más cercano a la Tierra.

Otro evento destacado será la lluvia de meteoros Dracónidas, entre el 6 y el 10 de octubre, con mayor actividad el día 8, aunque la luz lunar podría opacar el espectáculo.

En cambio, la mejor oportunidad llegará el 21 de octubre, cuando la lluvia de meteoros Oriónidas alcance su pico en una noche de Luna nueva, lo que garantizará cielos más oscuros para la observación.

Además, los astrónomos anticipan que los cometas C/2025 R2 (SWAN) y C/2025 A6 (Lemmon) podrían ser visibles a simple vista o con binoculares en el hemisferio sur hacia mediados y finales de mes.

La NASA indicó que estos objetos se acercarán lo suficiente como para ofrecer un espectáculo doble, coincidiendo con la noche más esperada de la Oriónida.

Para quienes deseen disfrutar de estos fenómenos en Chile, se recomienda buscar lugares con poca contaminación lumínica y observar preferentemente en la madrugada.