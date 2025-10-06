;

FOTOS Y VIDEOS. “Es un gran honor”: chilena de 22 años celebra importante hito tras ser portada de Playboy

La creadora de contenido en OnlyFans contó cómo se hizo realidad la colaboración con esta prestigiosa revista.

Alejandro Basulto

Con solo 22 años, la modelo e influencer chilena Sofía Muñoz vive un momento trascendental en su carrera al convertirse en la portada de la edición de Playboy México y Latinoamérica correspondiente a octubre de 2025.

La sesión fotográfica fue desarrollada bajo la dirección creativa de Majo Arévalo, quien apostó por una estética retro inspirada en el burlesque, destacando la sensualidad, elegancia y actitud de la joven chilena.

Ya no puedo más de la felicidad. Para mí es un gran honor que me hayan seleccionado para la portada, más encima de aniversario, que es mucho más importante. Es una meta que tenía hace mucho tiempo y literal fui a México con esa idea en mente de trabajar con Playboy y mandando mails, se logró”, comentó Sofía a LUN.

Respecto al proceso que la llevó a alcanzar este logro, explicó: “Fue tocando puertas, me fui a México un mes hace un tiempo, y literal iba tienda por tienda mostrando mi perfil para sacar fotos y mandando mails. Mi manager fue la que mandó mails a Playboy y tuvimos una reunión. Primero hicieron una nota conmigo y como le fue bien a la nota en mi Instagram, decidieron hacer la portada”.

La producción también tuvo un sello nacional detrás de cámaras. El fotógrafo Pedro Magnere, de 29 años, fue el encargado de capturar las imágenes para esta edición especial.

Increíble, creo que nadie es ajeno a Playboy en el mundo, es como una estampa dentro de la cultura pop. Considero también que a medida que los tiempos han avanzado, por lo que yo he entendido, Playboy también ha tomado un rol un poco más consciente”, expresó el profesional.

Playboy México

