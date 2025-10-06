;

Kast lanza “Chile sin Vándalos”: su propuesta de seguridad con registro digital, mano dura y restricciones a beneficios

El candidato del Partido Republicano busca prevenir daños urbanos, agilizar sanciones y reforzar patrullajes en zonas de mayor riesgo.

Martín Neut

Kast lanza “Chile sin Vándalos”: su propuesta de seguridad con registro digital, mano dura y restricciones a beneficios / VICTOR HUENANTE

El candidato presidencial José Antonio Kast presentó este lunes su propuesta de seguridad “Chile sin Vándalos”, un plan diseñado para enfrentar los actos de vandalismo y las incivilidades que afectan a las ciudades chilenas.

La iniciativa se estructura en cinco ejes que combinan prevención, sanción y exclusión social para quienes dañan el espacio público.

El primer eje, denominado Rol Único de Vándalos, contempla la creación de un registro digital nacional que identifique a quienes cometan desde rayados de muros y destrucción de mobiliario público hasta bloqueos de calles, quemas de neumáticos, ocupaciones ilegales o agresiones a Carabineros.

El segundo eje busca limitar el acceso a prestaciones públicas para quienes figuren en este registro.

No podrían acceder a becas ni subsidios

Kast fue claro: “Los chilenos están cansados de que los mismos de siempre destruyan lo que es de todos... y lo que no queremos es que el Estado los premie”. Así, quienes sean incluidos no podrían acceder a becas, subsidios, bonos ni gratuidad escolar.

El tercer eje apunta a dotar de más recursos y tecnología a los juzgados de policía local, para que las sanciones se ejecuten de manera efectiva. Según Kast, “estos tribunales no tienen hoy la planta necesaria para abordar esta realidad”.

El cuarto eje contempla la prevención, disuasión y respuesta inmediata, con mayor presencia policial estratégica en zonas sensibles, patrullajes preventivos y herramientas tecnológicas como cámaras con reconocimiento facial, alarmas inteligentes y botones de pánico.

“Eso no puede ser discutido”

Finalmente, el quinto eje, llamado Justicia Antiturbazo, busca acelerar los procesos judiciales frente a saqueos masivos o desórdenes. “Si tengo a la persona grabada, reconocida con reconocimiento facial, eso no puede ser discutido por el defensor”, afirmó el candidato.

Con esta propuesta, Kast refuerza su discurso de mano dura frente a la incivilidad urbana, buscando dar respuesta rápida a los ciudadanos y establecer sanciones que desincentiven el vandalismo en el país.

