“Creo que me debe más plata”: viuda del “Rey de Meiggs” lanza dura acusación contra Francisco Kaminski

Constanza Astorga, viuda del “Rey de Meiggs”, volvió a declarar ante la Fiscalía Oriente en el marco de la investigación por el homicidio del comerciante ocurrido en junio pasado.

En su testimonio, de cuatro páginas, Astorga reafirmó lo que ya había señalado en su primera declaración: que su esposo se dedicaba a prestar dinero con intereses a comerciantes del sector, y que el empresario gastronómico Wilson Verdugo sería el autor intelectual del crimen. Verdugo se mantiene en prisión preventiva.

“Desde el primer momento pensé en Wilson, porque le debía mucho dinero, entonces se me ocurrió que pudo haber sido por plata ”, relató la viuda, agregando que en el cuaderno donde su marido registraba las operaciones se encontraba anotada una deuda superior a los $1.000 millones bajo la inicial “W”.

Según su declaración, Reyes esperaba el pago de parte de esa deuda, unos 500 millones de pesos, tras la venta de propiedades del empresario. “Me sorprendió que después de lo que pasó, Wilson nunca más me llamó, no me preguntó si necesitaba algo. Lo mismo Kaminski ”, señaló.

Respecto al animador de televisión Francisco Kaminski, quien también ha prestado declaración en la causa como testigo, Astorga afirmó que este mantenía una deuda con Reyes que alcanzaba los $45 millones, aunque sospecha que el monto real sería mayor.

“ Yo siento que él oculta información , creo que me debe más plata”, dijo la mujer, agregando que el monto pactado incluía intereses que elevarían la cifra a $70 millones.

Kaminski, quien declaró el 23 de junio, reconoció que debía dinero a la víctima, pero aseguró que se trataba de préstamos personales. Hasta ahora, mantiene la calidad de testigo en la investigación.