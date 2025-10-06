;

Hallan cuerpo sin vida de mujer en la vía pública de Castro: presentaba marcas de estrangulamiento en manos y cuello

La víctima, de 39 años, fue hallada en la calle Alcalde Felipe Montiel. La PDI realiza peritajes y no descarta la participación de terceros.

Martín Neut

La Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Castro investiga la muerte de una mujer de 39 años cuyo cuerpo fue encontrado la noche del domingo 5 en la vía pública, cerca de la calle Alcalde Felipe Montiel en la región de Los Lagos.

Según los primeros antecedentes, la víctima presentaba marcas de asfixia en el cuello y las manos, compatibles con el uso de cables, lo que llevó a los investigadores a presumir la participación de terceros.

La jefa de la Bicrim, subprefecto Carol Sánchez, explicó que, tras las primeras diligencias, “se estableció que el día 5 de octubre, en horas de la tarde, la persona fallecida llegó hasta una plaza ubicada en la intersección de la calle Alcalde Felipe Montiel, y posteriormente se dirigió hacia una vivienda abandonada del sector”.

La oficial agregó que el equipo policial continúa con los peritajes para aclarar el caso, precisando que también se trabaja para identificar a quienes pudieran estar involucrados en el crimen.

“Actualmente se continúan las diligencias tendientes a establecer la dinámica de los hechos y determinar las circunstancias en que se produjo el deceso”, señaló Sánchez.

