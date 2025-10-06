Jeannette Jara entrega programa de Gobierno final: contiene definiciones sobre Cuba y aborto voluntario

Durante este lunes, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC), dio a conocer el anexo de su programa de gobierno, y despejo las dudas sobre sus principales propuestas.

El nuevo documento —de 110 páginas y 383 medidas— duplica la extensión del texto original y aborda temas que habían quedado pendientes, entre ellos relaciones internacionales, aborto y seguridad.

Uno de los puntos más observados fue la definición de la aspirante comunista sobre Cuba, tras semanas de debate interno en su colectividad. Jara zanjó la controversia al afirmar que el Cuba “ claramente no es una democracia” , buscando cerrar la tensión con la directiva del PC, encabezada por Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa.

Los detalles

En el capítulo de política exterior , la candidata evitó alusiones directas a regímenes específicos y confirmó que su gobierno “hablará al mundo desde América Latina y el Caribe”, dando prioridad a la cooperación regional y al principio de no intervención. “Promoveremos la paz, el respeto al derecho internacional y la defensa de la democracia”, detalla el documento.

Otro eje sensible fue el aborto voluntario , tema que había generado reparos en la Democracia Cristiana. Jara ratificó que impulsará la continuidad del proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo hasta la semana 14, hoy en trámite bajo la gestión de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.

“Daremos continuidad a la tramitación del proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo un diálogo respetuoso y pluralista”, señala el texto programático.

Seguridad en Chile

En materia de seguridad , la abanderada propone el despliegue de las Fuerzas Armadas en las fronteras bajo la figura de infraestructura crítica. Para ello, plantea modificar la ley del Ministerio de Defensa y otorgar atribuciones de mando al Estado Mayor Conjunto en Estados de Excepción Constitucional, fortaleciendo los comandos zonales para asegurar “presencia estatal en el norte fronterizo y proyección en el sur austral-antártico”.

El anexo, que ya fue ingresado al Servel, no incluye medidas directas para el conflicto en la Macrozona Sur, aunque alude a la necesidad de distinguir “las legítimas aspiraciones de los pueblos indígenas de los hechos de violencia” y aumentar la presencia estatal en esos territorios.

La demora en la entrega del texto también generó críticas en el oficialismo. Dirigentes como Francisco Huenchumilla y José Miguel Insulza reclamaron el retraso, mientras el senador socialista Juan Luis Castro cuestionó el desempeño del equipo de campaña:

“Yo me pregunto si con el equipo que Jara tiene hoy se puede llegar a la Presidencia”, expresó.