El exfutbolista Jean Paul Pineda nuevamente se ve envuelto en la polémica, luego de que se revelaran detalles de una presunta fiesta sexual en su departamento de La Florida, a la que habría asistido su expareja, Valentina Castro, pese a existir una orden judicial que le prohíbe acercarse a ella.

De acuerdo con antecedentes difundidos por Contigo en la Mañana de Chilevisión, el hecho ocurrió durante el fin de semana, cuando vecinos del edificio denunciaron fuertes ruidos, gritos y música a alto volumen provenientes del domicilio de Pineda.

Según el programa matutino, Castro habría ingresado “disfrazada” al lugar para evadir la prohibición de acercamiento.

Las quejas de los residentes motivaron la presencia de funcionarios municipales y de Carabineros, aunque el exfutbolista y su expareja se habrían negado a abrir la puerta durante más de dos horas. Testigos relataron que los gritos eran audibles desde distintos pisos y que incluso se escucharon discusiones violentas.

Un video mostrado por CHV mostró a Pineda en el balcón, sin polera y aparentemente bajo los efectos del alcohol. Además, se informó que el teléfono de Valentina Castro fue hallado destruido en el pasillo del edificio.

Vecinos aseguraron que este tipo de episodios son frecuentes y que la situación se ha vuelto insostenible.

Cabe recordar que Pineda fue formalizado el 1 de octubre por lesiones y amenazas en contra de Castro, quedando con arresto domiciliario total y una orden de alejamiento. La situación se suma a otras denuncias de violencia en su historial, incluida una causa anterior por agresiones hacia su exesposa, la comunicadora Faloon Larraguibel.