“Esa basura cobarde hablando de mí...”: Nano Calderón arremete duramente contra Sergio Rojas

El conductor de Que te lo digo, Sergio Rojas, protagoniza un fuerte conflicto con Raquel Argandoña, luego de que el periodista realizara comentarios sobre ella en televisión, lo que terminó involucrando también a su hijo, Hernán “Nano” Calderón.

El comunicador cuestionó directamente la crianza de su hijo menor, recordando el mediático episodio de violencia familiar de años atrás. “Tu hijo, si te salió delincuente, es porque vaya cómo lo criaste (…) Ahí como que a uno le cuadra el porqué el cabro le salió tan rebelde, por qué agarró a cuchillazos al papá, si con la mamita que tiene…”, señaló.

Las palabras del periodista desataron la molestia de Nano Calderón, quien en una story replicó: “Todos mandándome un video de esa basura cobarde hablando de mí en TV jajaja es cosa de verlo, qué más se puede esperar...”.

Luego añadió: “Lleva meses y meses hablando de mí y uno que ni lo conoce, las dos veces que he sabido de ese saco wea es porque salió en TV que se lo andaban culiando weones con sida y esta sería la 2.ª con ese video que ustedes me mandan (Que por cierto entre los panelistas de tv es de los que le pagan menos jajaja O sea hasta a los canales les vale pico)”.

“Está bien que hable es su pega, si a las finales la cabeza no le dio para más que para estar donde está, viejo, frustrado y si no habla de los demás no come 😥. Así que por favor no me manden más videos de esa loca, mis metas están muy lejos de esa vida 😂”, prosiguió.

Tras ello, comentó: “La próxima vez que se quiera hacer el malo en TV y algo mío le moleste tanto, ojalá tenga los cocos (difícil lo sé) para decírmelo en persona y entretenerme un rato jajaja. Ahí sí le compro que es malo, ya que hablar por TV estando a varios km de distancia lo hace cualquiera”.

“No le dedico más tiempo a esa mierda 💩 que me dé las gracias por esta historia para que tenga su momento de pantalla, ojalá pueda ahorrar algo para que no tenga que vivir siempre dependiendo de hablar de los demás 🤷‍♀️”, concluyó.