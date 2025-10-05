La mañana de este domingo, Carabineros de La Granja fueron alertados de un robo en curso en las instalaciones de la distribuidora Carozzi, ubicada en la comuna de la región Metropolitana.

Según los primeros antecedentes, alrededor de las 11:54 horas, los delincuentes sustrajeron mercadería de la empresa y emprendieron la huida en un vehículo de carga.

Agencia Uno / Diego Martin Ampliar

Tras recibir el aviso, personal territorial y de Radiopatrullas inició un seguimiento controlado que se extendió hasta la comuna de Puente Alto. Durante la persecución, los efectivos lograron interceptar el camión y detener a cuatro de los involucrados, recuperando tanto el vehículo como la totalidad de la carga sustraída.

Fuentes policiales indicaron que los detenidos mantienen antecedentes previos y que uno de ellos es menor de edad, de 17 años. Por el momento, todos permanecen a disposición de la investigación mientras se coordinan los pasos a seguir con el Ministerio Público.

El procedimiento se mantiene en desarrollo, y Carabineros continúa recabando información para esclarecer si los imputados participaron en otros ilícitos en la zona y determinar la responsabilidad exacta de cada involucrado en el robo.