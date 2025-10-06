El 3 de octubre en Mucho Gusto, la periodista Marianne Schmidt informó acerca de la última polémica medida de Nayib Bukele, quien a través del Ministerio de Educación de El Salvador prohibió la utilización del lenguaje inclusivo en las escuelas públicas.

La comunicadora, no solo explicó esta nueva orden del gobierno del país centroamericano, sino que también, la avaló. “Es la ideología de género traspasada en edad prematura”, fue uno de sus argumentos a favor de la sanción de utilización de pronombres neutros y que no hagan alusión a un género en específico.

“Aparte que no lo valida ni a la RAE... Que te hablen de ‘amigue’, que te hablen de ‘chiques’, a mí me molesta. Es que ya te están diciendo, no eres ni fu ni fa. Eres algo intermedio (...) El lenguaje te lo está diciendo”, añadió.

Luego, Marianne agregó: “El lenguaje, cuando tú todavía estás en formación, te estás desarrollando... Eres un niño, y que de repente te digan ‘niñe’”.

Criticaron fuertemente a la periodista de Mega

Y estos dichos de la periodista, rápidamente fueron criticados en redes sociales, y especialmente por parte de la Organizando Trans Diversidades (OTD). Una vocera de la organización señaló: “La ignorancia, disfrazada de opinión, es peligrosa en televisión”.

“La periodista de Mega, Marianne Schmidt, ignorando la realidad que viven las niñeces trans en Chile y en el mundo, emite destempladas declaraciones”, añadió.

Tras ello, explicó que la periodista “emplea el término ideología de género, el cual ha sido apuñado por la extrema derecha en el mundo para relativizar los derechos humanos de las personas trans y así poder llevar la discusión sobre nuestros derechos a un plano ideológico y cuestionar así nuestra existencia”.

“Utilizar a la RAE como una forma de justificar un posicionamiento antiderechos reduce la riqueza del lenguaje y las modificaciones que se le emplean en un lugar y contexto determinado. En Chile sabemos muy bien eso, por la forma en la cual empleamos el español”, complementó.

Finalmente, expresó: “El lenguaje inclusivo es un camino de avances hacia la visibilidad y la justicia (...) Porque el lenguaje inclusivo salva vidas, demostrando el impacto positivo que han tenido las personas trans cuando son tratadas acordes a su identidad de género”.

“En un contexto de salud mental tan delicado como el que estamos viviendo en Chile, la niñez y adolescencia trans es aquella que está más expuesta a sufrir ideación suicida y justificar medidas que agraven esa realidad es doblemente reprochable viniendo de una persona que tiene un espacio en la tribuna pública”, concluyó.