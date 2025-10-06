Carlos Villagrán reaccionó a la imitación realizada por Bad Bunny en “Saturday Night Live”

El histórico Carlos Villagrán, recordado por dar vida a Quico en El Chavo del 8, sorprendió a sus seguidores con una simpática respuesta al homenaje que le realizó Bad Bunny durante su paso por Saturday Night Live (SNL).

El artista puertorriqueño protagonizó uno de los sketches más comentados del programa estadounidense al interpretar al querido personaje del universo de Roberto Gómez Bolaños.

La actuación del cantante, que coincidió con el anuncio de su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, causó furor en redes sociales.

En el sketch, el cantante se puso el clásico traje de marinero y recreó a la perfección los gestos, el tono de voz y las icónicas muecas de Quico.

En escena también participaron Chloe Fineman como Doña Florinda, Sarah Sherman como la Chilindrina, Andre Dismukes como Don Ramón, Marcello Hernández como El Chavo, Kenan Thompson como el Señor Barriga y Jon Hamm como el Profesor Jirafales.

La imitación fue tan fiel que incluso el propio Villagrán se refirió al momento. A través de una publicación en Instagram el actor compartió una imagen comparando su caracterización con la del cantante y escribió con humor.

“Me tocará cantar El Sapito a tu estilo. Ayúdenme a que Benito lo vea”, comentó. El mensaje fue rápidamente replicado por miles de usuarios que celebraron el gesto del actor.

Hasta el momento, el ‘Conejo Malo’ no ha respondido públicamente al guiño de Carlos, pero la interacción generó nostalgia entre los fanáticos de El Chavo del 8, quienes destacaron el impacto cultural que la serie aún mantiene a décadas de su estreno.

Bad Bunny interpretando a ‘Quico’ de ‘El Chavo del Ocho’ en Saturday Night Live. pic.twitter.com/N5rqWDW4LA — Benito (@BenitoPnkpr) October 5, 2025

El intérprete de Baile Inolvidable ya había mostrado su admiración por el trabajo de Roberto Gómez Bolaños semanas antes del sketch.

El homenaje no solo generó conversación en redes, sino que también evidenció cómo El Chavo del 8 sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas, consolidando su lugar en la memoria colectiva del continente.

Y si bien Carlos Villagrán eliminó la publicación con el pasar de las horas, se espera que el cantante tenga algún guiño o exista alguna interacción directa de ambos en algún momento.