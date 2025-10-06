;

VIDEO. CUECH exige a candidatos “invertir en el desarrollo de la ciencia” y tomársela en serio: “Las universidades del Estado cumplen un rol fundamental”

En Tu Nuevo ADN, Anahí Urquiza, directora de Innovación de la U. de Chile, explicó que “nos ha ido muy mal con este Gobierno” y espera que el futuro Ejecutivo revierta las deficiencias.

Martín Neut

La Red de Innovación del Consorcio de Universidades del Estado (CUECH), conformada por 18 casas de estudio estatales, envió una carta a los candidatos presidenciales reafirmando su compromiso con la innovación, la transferencia tecnológica y el emprendimiento con impacto público.

Anahí Urquiza, directora de Innovación de la Universidad de Chile y Coordinadora Ejecutiva de la Red de Innovación CUECH habló con Tu Nuevo ADN explicando el contexto de la de las universidades estatales en la innovación y la deuda que se tiene con ellas.

Revisa también:

ADN

En la carta afirman que “la ciencia y la innovación no se gestionan solas: requieren de estructuras estables, recursos sostenidos y equipos especializados”.

La misiva subraya que la innovación universitaria fortalece la democracia, promueve la equidad territorial y social, y enfrenta desafíos como el cambio climático y la transición energética.

Además, los directores de innovación pidieron apoyo explícito para asegurar un financiamiento basal que permita consolidar capacidades estratégicas y garantizar continuidad en los proyectos con impacto social y territorial.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad