La Red de Innovación del Consorcio de Universidades del Estado (CUECH), conformada por 18 casas de estudio estatales, envió una carta a los candidatos presidenciales reafirmando su compromiso con la innovación, la transferencia tecnológica y el emprendimiento con impacto público.

Anahí Urquiza, directora de Innovación de la Universidad de Chile y Coordinadora Ejecutiva de la Red de Innovación CUECH habló con Tu Nuevo ADN explicando el contexto de la de las universidades estatales en la innovación y la deuda que se tiene con ellas.

En la carta afirman que “la ciencia y la innovación no se gestionan solas: requieren de estructuras estables, recursos sostenidos y equipos especializados”.

La misiva subraya que la innovación universitaria fortalece la democracia, promueve la equidad territorial y social, y enfrenta desafíos como el cambio climático y la transición energética.

Además, los directores de innovación pidieron apoyo explícito para asegurar un financiamiento basal que permita consolidar capacidades estratégicas y garantizar continuidad en los proyectos con impacto social y territorial.