VIDEO. CUECH exige a candidatos “invertir en el desarrollo de la ciencia” y tomársela en serio: “Las universidades del Estado cumplen un rol fundamental”
En Tu Nuevo ADN, Anahí Urquiza, directora de Innovación de la U. de Chile, explicó que “nos ha ido muy mal con este Gobierno” y espera que el futuro Ejecutivo revierta las deficiencias.
La Red de Innovación del Consorcio de Universidades del Estado (CUECH), conformada por 18 casas de estudio estatales, envió una carta a los candidatos presidenciales reafirmando su compromiso con la innovación, la transferencia tecnológica y el emprendimiento con impacto público.
Anahí Urquiza, directora de Innovación de la Universidad de Chile y Coordinadora Ejecutiva de la Red de Innovación CUECH habló con Tu Nuevo ADN explicando el contexto de la de las universidades estatales en la innovación y la deuda que se tiene con ellas.
En la carta afirman que “la ciencia y la innovación no se gestionan solas: requieren de estructuras estables, recursos sostenidos y equipos especializados”.
La misiva subraya que la innovación universitaria fortalece la democracia, promueve la equidad territorial y social, y enfrenta desafíos como el cambio climático y la transición energética.
Además, los directores de innovación pidieron apoyo explícito para asegurar un financiamiento basal que permita consolidar capacidades estratégicas y garantizar continuidad en los proyectos con impacto social y territorial.