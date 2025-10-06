Colo Colo busca renacer de la mano de Fernando Ortiz: “Fue un año accidentado y él le ha dado frescura al equipo”

Colo Colo ha tenido un año 2025 más que complicado. En lo que debía ser una fiesta por el centenario del club, los problemas tanto dentro como fuera de la cancha han sido innumerables.

En estos momentos, los albos luchan en el Campeonato Nacional por conseguir un cupo, al menos, en la Copa Sudamericana 2026. Emiliano Amor, uno de los referentes del plantel, se refirió al difícil presente del equipo.

“Obviamente queríamos salir campeones y no pudimos por muchas circunstancias, pero nuestro deseo siempre es dejar a Colo Colo en lo más alto, y hoy eso significa clasificar a la Libertadores”, señaló el defensor en un evento de los auspiciadores del club.

Acerca de su continuidad, comentó: “Ojalá sigamos muchos años más juntos, porque estoy cómodo, lo siento como mi casa. Intento dar siempre lo mejor día a día, y ojalá sigamos escribiendo la historia juntos”.

Además, abordó el nuevo aire que ha aportado Fernando Ortiz desde su llegada al banco del “Cacique”: “Fue un año bastante accidentado y él le ha dado frescura al equipo, ideas nuevas. Estamos muy contentos con su llegada. Es muy cercano, está atento a los detalles y tiene muy claro lo que quiere, dentro y fuera de la cancha”, sentenció Amor.