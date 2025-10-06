;

Colo Colo busca renacer de la mano de Fernando Ortiz: “Fue un año accidentado y él le ha dado frescura al equipo”

Emiliano Amor se refirió al complicado año 2025 que ha tenido el conjunto albo.

Javier Catalán

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Colo Colo ha tenido un año 2025 más que complicado. En lo que debía ser una fiesta por el centenario del club, los problemas tanto dentro como fuera de la cancha han sido innumerables.

En estos momentos, los albos luchan en el Campeonato Nacional por conseguir un cupo, al menos, en la Copa Sudamericana 2026. Emiliano Amor, uno de los referentes del plantel, se refirió al difícil presente del equipo.

Obviamente queríamos salir campeones y no pudimos por muchas circunstancias, pero nuestro deseo siempre es dejar a Colo Colo en lo más alto, y hoy eso significa clasificar a la Libertadores”, señaló el defensor en un evento de los auspiciadores del club.

Revisa también:

ADN

Acerca de su continuidad, comentó: “Ojalá sigamos muchos años más juntos, porque estoy cómodo, lo siento como mi casa. Intento dar siempre lo mejor día a día, y ojalá sigamos escribiendo la historia juntos”.

Además, abordó el nuevo aire que ha aportado Fernando Ortiz desde su llegada al banco del “Cacique”: “Fue un año bastante accidentado y él le ha dado frescura al equipo, ideas nuevas. Estamos muy contentos con su llegada. Es muy cercano, está atento a los detalles y tiene muy claro lo que quiere, dentro y fuera de la cancha”, sentenció Amor.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad