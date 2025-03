“Es bastante agradable”: influencer extranjera recorrió el Persa Bio Bio y quedó sorprendida

La youtuber venezolana Ary Tenorio (pareja del exitoso mexicano Luisito Comunica) estuvo hace pocas semanas en Chile, recorriendo los centros turísticos y grabando, para después compartir su experiencia con su más de 1 millón de suscriptores.

La influencer estuvo varios días en Santiago, escogiendo el Persa Bio Bío, uno de los lugares favoritos por los capitalinos, para comprar todo tipo de objetos y comida.

El video comienza con Tenorio haciendo una pequeña introducción sobre el recinto que visitará, pero antes decidió desayunar en La Vega Central, para posteriormente trasladarse al recinto.

“Es bastante agradable”: influencer extranjera recorrió el Persa Bío Bío y quedó sorprendida

La youtuber se mostró sorprendida por la cantidad y variedad de cosas se pueden encontrar. Vio lavadoras, antigüedades, muebles, accesorios para perros, plantas, libros, entre otras cosas. Destacando que es uno de esos lugares en los que sí o sí tienes que volver, porque es imposible que algo no guste.

Otro punto en el que hizo hincapié fue en cómo se compra la ropa, que según ella, es “por suerte”, ya que no es como en las tiendas: “En este tipo de lugares no es que te van a poner el mismo modelo de vestido en todas la tallas, eso no existe”, señaló.

Tras ingresar al sector donde se encuentran los locales de comida, expresó que: “No necesariamente te tienes que venir a comprar algo, quizá no necesitas nada, solo venir a pasear al mercadito y comer por acá. Es bastante agradable”, complementó.

Captura YouTube: Ary Tenorio Ampliar

Más tarde recorrió los galpones del persa: “A medida que vas caminando te vas encontrando con puestitos de todo tipo. Venden lentes, accesorios”, detalló.

Por último, la influencer visitó una perfumería, agradeciendo que el local tuviera agua y café de cortesía, para luego sorprenderse porque en la tienda atendían con números “como en una carnicería”, dijo.