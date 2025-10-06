Una mujer de Connecticut, Estados Unidos, enfrenta graves cargos tras presuntamente intentar envenenar a su ex esposo con anticongelante, en medio de un conflicto legal por la custodia de sus hijos.

Kristen Hogan, de 33 años, fue arrestada en Ridgefield y ahora enfrenta dos cargos de intento de asesinato y un cargo adicional por interferir con un oficial.

Según la investigación policial, Hogan habría contaminado con etilenglicol, el componente principal del anticongelante, bebidas que su ex esposo tenía en su casa, incluyendo un vino y té helado.

Según The New York Post, el hombre comenzó a sentirse mal después de beber una pequeña cantidad de vino, presentando vómitos y síntomas graves que lo llevaron a ser hospitalizado de urgencia.

Los médicos inicialmente sospecharon un derrame cerebral, pero luego confirmaron intoxicación por el compuesto. Fue ingresado a cuidados intensivos y recibió diálisis por insuficiencia renal.

Tras consultar con detectives, el ex esposo señaló que Hogan era la última persona que tuvo acceso a la bebida antes de que él la consumiera. La botella llevaba abierta varios días y habían sido guardada en el regrigerador.

Investigadores descubrieron también búsquedas en el teléfono de la mujer relacionadas con sustancias tóxicas, incluido cianuro y monoetilenglicol.

La exesposa admitió haber vertido el líquido tóxico en las bebidas, aunque afirmó que su intención era solo enfermarlo como forma de represalia, sin intención de causar la muerte.

La policía la detuvo y permanece bajo custodia con una fianza fijada en un millón de dólares.