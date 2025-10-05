Marcelino Núñez protagoniza particular festejo en su primer clásico con Ipswich tras dejar Norwich / Joe Giddens - PA Images

Este domingo, por la fecha 9 de la Championship, se disputó uno de los clásicos del ascenso en Inglaterra.

Hablamos del choque entre Ipswich Town y Norwich City, siendo este el primer encuentro en que Marcelino Núñez defendió la camiseta de los “Tractor Boys”, al cual llegó desde Norwich, en un movimiento del mercado de fichajes que generó polémica.

El exvolante de la UC jugó los últimos 15 minutos en Portman Road y dio inicio a la jugada con la cual Jack Clark cerró el 3-1 para Ipswich Town.

Marcelino Núñez fue ovacionado por los fanáticos en su ingreso y el volante nacional correspondió a dichos gestos tras el pitazo final, festejando efusivamente la victoria.

Marcelino Nunez absolutely loves it 🚜🚜🚜 pic.twitter.com/jMwsrEvH2J — Second Tier podcast (@secondtierpod) October 5, 2025

Sin ir más lejos, el seleccionado nacional también aprovechó de burlarse de su exequipo junto a algunos fanáticos.

De hecho, llamó la atención que Marcelino Núñez posó sonriente extendiendo un lienzo donde aparecía un tweet de un fanático de Norwich City que pedía construirle una estatua en el estadio de su ahora exequipo.