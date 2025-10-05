;

FOTO. Marcelino Núñez protagoniza particular festejo en su primer clásico con Ipswich tras dejar Norwich

El volante nacional jugó los últimos 15 minutos del triunfo de su nuevo equipo, donde su presencia no pasó desapercibida.

Carlos Madariaga

Marcelino Núñez protagoniza particular festejo en su primer clásico con Ipswich tras dejar Norwich

Marcelino Núñez protagoniza particular festejo en su primer clásico con Ipswich tras dejar Norwich / Joe Giddens - PA Images

Este domingo, por la fecha 9 de la Championship, se disputó uno de los clásicos del ascenso en Inglaterra.

Hablamos del choque entre Ipswich Town y Norwich City, siendo este el primer encuentro en que Marcelino Núñez defendió la camiseta de los “Tractor Boys”, al cual llegó desde Norwich, en un movimiento del mercado de fichajes que generó polémica.

Revisa también:

ADN

El exvolante de la UC jugó los últimos 15 minutos en Portman Road y dio inicio a la jugada con la cual Jack Clark cerró el 3-1 para Ipswich Town.

Marcelino Núñez fue ovacionado por los fanáticos en su ingreso y el volante nacional correspondió a dichos gestos tras el pitazo final, festejando efusivamente la victoria.

Sin ir más lejos, el seleccionado nacional también aprovechó de burlarse de su exequipo junto a algunos fanáticos.

De hecho, llamó la atención que Marcelino Núñez posó sonriente extendiendo un lienzo donde aparecía un tweet de un fanático de Norwich City que pedía construirle una estatua en el estadio de su ahora exequipo.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad