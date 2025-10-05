Profesor de Historia es detenido por robar a su propio alumno en Cartagena

En prisión preventiva quedó el profesor implicado en un robo con violencia cometido contra uno de sus estudiantes en la comuna de Cartagena, región de Valparaíso.

El hecho se registró el pasado viernes en Avenida San Martín, cuando el joven esperaba locomoción para dirigirse a clases con su mochila al hombro, recogió Emol.

Según informó la víctima, un desconocido se le acercó solicitando acceso a internet, para luego arrebatarle el teléfono y correr hacia un automóvil azul oscuro, donde lo esperaban sus cómplices. Al intentar recuperar su dispositivo, el estudiante fue arrastrado varios metros por el vehículo antes de quedar tendido en el pavimento.

El joven acudió de inmediato a Carabineros para denunciar el hecho, señalando que reconoció al conductor del auto como su profesor de Historia.

Con esta información, la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la Segunda Comisaría de Cartagena montó un operativo que resultó en la detención de tres personas: el docente de 35 años identificado por las iniciales L.A.R.T., un hombre de 30 años y una mujer de 44, señaló el mencionado medio.

Durante las diligencias, los efectivos recuperaron parte de los objetos sustraídos, confirmando la versión del estudiante.

El Juzgado de Garantía de San Antonio decretó prisión preventiva tanto para el profesor como para el hombre de 30 años, identificado como S.O.I.C., imputados por robo con violencia. Además, estableció un plazo de investigación de 60 días para esclarecer todos los detalles del caso.