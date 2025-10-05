“Ha sido un año difícil, partí prácticamente de cero”: la reflexión de Garin tras ganar su segundo título profesional en Chile / ALEJANDRO LEIVA/AGENCIAUNO

Cristian Garin concretó este domingo su tercer título Challenger del año al ganar en Antofagasta la definición ante el argentino Facundo Díaz Acosta.

“Contentísimo de haber ganado. El nivel de los partidos de semifinal y hoy fue muy alto, subí mucho el nivel cuando hay que jugar bien. Ha sido un año difícil, partí prácticamente de cero y estar cerca de los 100 mejores es el objetivo, entrar a Australia. Estoy cerca”, aseguró tras su emocionado festejo en el norte del país.

“Estoy jugando mejor. Siempre es especial ganar en casa. Es mi segundo trofeo profesional en Chile, asi que es muy especial”, dijo “Gago”, recordando que este es su primer título Challenger en Chile, que se suma a su trofeo en el ATP 250 de Santiago el 2021.

Además, Cristian Garin se transformó en el primer chileno en ganar un torneo Challenger del circuito Dove Men+Care Legión Sudamericana, que ha tenido diversos campeonatos a lo largo del país en los últimos años.

“No sé si es bueno o malo, han sido muchos torneos donde es una lástima que no hayan ganado chilenos. Este circuito ha mejorado el tenis en Latinoamérica, tener torneos en Chile es importante para nosotros, que los jugadores jóvenes tengan la posibilidad de jugar sin tener que gastar tanto”, enfatizó “Gago”, destacando cómo fue mejorando durante la semana en el Challenger de Antofagasta.

“Los primeros días no me sentí muy cómodo, pero fui de menos a más. Subí mucho el nivel en semifinales y la final. Intenté probar distintas cosas, buscándole la vuelta. Las finales son para ganarlas y si no lo lograba, igualmente Facundo se lo merecía. Estoy contento de ganar. Me doy más valor por el resto de la semana, donde no me sentía muy cómodo y lo saqué adelante igual”, cerró Cristian Garin.