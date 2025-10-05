;

VIDEO. “Ha sido un año difícil, partí prácticamente de cero”: la reflexión de Garin tras ganar su segundo título profesional en Chile

Quien ahora será la segunda mejor raqueta nacional resaltó el haber ido “de menos a más” durante la semana para quedarse con el Challenger de Antofagasta.

Carlos Madariaga

“Ha sido un año difícil, partí prácticamente de cero”: la reflexión de Garin tras ganar su segundo título profesional en Chile

“Ha sido un año difícil, partí prácticamente de cero”: la reflexión de Garin tras ganar su segundo título profesional en Chile / ALEJANDRO LEIVA/AGENCIAUNO

Cristian Garin concretó este domingo su tercer título Challenger del año al ganar en Antofagasta la definición ante el argentino Facundo Díaz Acosta.

“Contentísimo de haber ganado. El nivel de los partidos de semifinal y hoy fue muy alto, subí mucho el nivel cuando hay que jugar bien. Ha sido un año difícil, partí prácticamente de cero y estar cerca de los 100 mejores es el objetivo, entrar a Australia. Estoy cerca”, aseguró tras su emocionado festejo en el norte del país.

Revisa también:

ADN

“Estoy jugando mejor. Siempre es especial ganar en casa. Es mi segundo trofeo profesional en Chile, asi que es muy especial”, dijo “Gago”, recordando que este es su primer título Challenger en Chile, que se suma a su trofeo en el ATP 250 de Santiago el 2021.

Además, Cristian Garin se transformó en el primer chileno en ganar un torneo Challenger del circuito Dove Men+Care Legión Sudamericana, que ha tenido diversos campeonatos a lo largo del país en los últimos años.

No sé si es bueno o malo, han sido muchos torneos donde es una lástima que no hayan ganado chilenos. Este circuito ha mejorado el tenis en Latinoamérica, tener torneos en Chile es importante para nosotros, que los jugadores jóvenes tengan la posibilidad de jugar sin tener que gastar tanto”, enfatizó “Gago”, destacando cómo fue mejorando durante la semana en el Challenger de Antofagasta.

“Los primeros días no me sentí muy cómodo, pero fui de menos a más. Subí mucho el nivel en semifinales y la final. Intenté probar distintas cosas, buscándole la vuelta. Las finales son para ganarlas y si no lo lograba, igualmente Facundo se lo merecía. Estoy contento de ganar. Me doy más valor por el resto de la semana, donde no me sentía muy cómodo y lo saqué adelante igual”, cerró Cristian Garin.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad